​​​​​​​كوباني.. تستمر خيمة الاعتصام ليومها الثالث على التوالي وسط مناشدات برفع وتيرة النضال

وبعد الادعاءات من بعض وسائل الإعلام التركية عن تدهور صحة القائد عبدالله أوجلان انتفض الشارع الكردي في أجزاء كردستان الأربعة للمطالبة بالكشف عن صحة القائد عبدالله أوجلان.

وبدورها نصبت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات خيمة اعتصام، تحت شعار "حان وقت حرية القائد آبو" في ساحة الشهيد عكيد، وسط مدينة كوباني، للمطالبة بالكشف عن صحة القائد عبدالله أوجلان ورفع العزلة عنه، والتي تستمر ليومها الثالث على التوالي بتناوب من أعضاء كافة المؤسسات والمراكز المدنية والخدمية في إقليم الفرات وبمشاركة واسعة من قبل الأهالي والشبيبة.

ويتناوب اليوم في الخيمة أعضاء في مجلس ناحية وبلدية شيران والعشرات من الأهالي إلى جانب شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي.

ويتضمن برنامج فعالية الخيمة اليوم، الاستماع إلى توجيهات القائد عبدالله أوجلان حول حرب الشعب الثورية والتعايش المشترك.

وخلال فعالية الخيمة أدلت شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بمشاركة العشرات من شبيبة الحزب والمعتصمين.

هذا وأدلى الإداري في شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، مراد علو، بالبيان الشفهي أمام خيمة الاعتصام في ساحة الشهيد عكيد قال من خلالها: "نستنكر العزلة المشددة على القائد، وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان، التي لا تمثل أي حق من حقوق الإنسان، لأن القائد عبدالله أوجلان، قائد الإنسانية وها هيا تركيا تنتهك حقوق الإنسان وسط الصمت الدولي".

وأضاف: "إن القائد عبدالله أوجلان ناضل وطالب بحقوق المرأة وكل شعب تواق إلى الحرية"، مشيرًا إلى أن الشبيبة سيرفعون من وتيرة النضال حتى الكشف عن صحة القائد ورفع العزلة المشددة عليه.

وناشد مراد في الختام كافة الشبيبة والشعب الكردي في كل مكان الانضمام إلى الفعاليات والنضال من أجل القائد عبدالله أوجلان.

إلى ذلك، ستستمر فعاليات خيمة الاعتصام بمشاركة الأهالي وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات والشبيبة حتى يوم غد السبت، وسط ترديد الشعارات التي تحيي نضال القائد.

(م ع/ د أ)

ANHA