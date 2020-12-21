​​​​​​​كوباني.. تشييع الشهيد جودي إلى مثواه الأخير

وحضر المئات من الأهالي إلى مزار الشهيدة دجلة جنوبي مدينة كوباني للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد فاضل درويش، الاسم الحركي جودي كوباني، المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية الذي استُشهِد أثناء تأدية واجبه العسكري جرّاء حادث سير في ريف دير الزور منذ يومين.

وبدأت مراسم التشيّيع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، وبعدها ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى ايتو كلمة قال فيها: "الرّحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيّة صمود لمقاتلينا من الجبال إلى السهول، الذين يتصدّون لهجمات دولة الاحتلال التركي، مهدين بذلك الأمن والأمان لشعبهم بتصدّيهم لأطماعه".

وأدان مصطفى إيتو في كلمته الصّمت الدولي على هجمات الاحتلال التركي، وقال:" إنّ الصّمت ضوء أخضر لتركيا لاحتلال مساحات أخرى من مناطقنا في شمال وشرق سوريا، ولكنّ هذا لا يعني أن نستسلم لهجمات دولة الاحتلال، بل علينا أن نقف بوجهها لنحيا بأمن وأمان".

وفي ختام المراسم قُرأت وثيقة استشهاد المقاتل جودي كوباني وسُلّمت إلى ذويه وذلك على وقع ترديد شعارات تمجّد الشهداء.

(ن ك/ج)

ANHA