​​​​​​​كوباني.. تماشيًا مع الحظر الإدارة الذاتية توزع القمح خارج أسوار المدينة

بدأت لجنة الاقتصاد بالتنسيق مع شركة التطوير الزراعي بتوزيع بذار القمح على المزارعين في بلدات ونواحي مقاطعة كوباني، وذلك تجنبًا لكسر إجراءات الحظر العام الذي تفرضه الإدارة الذاتية في إقليم الفرات وتلبية لطلبات المزارعين المرفقة بضيق الوقت المخصص لزراعة أراضيهم.

هذا وقد بدأت لجنة الاقتصاد فعليًّا بالعمل على توزيع البذار على المزارعين بدءًا من اليوم من بلدة بلك جنوب مدينة كوباني، إذ من المقرر تسليم المزارعين قرابة 180 طنًّا من القمح على مدار يومين.

وقال سمير بصرو، وهو أحد المزارعين، إنه استلم كمية 4 طن من بذار القمح وإن الإدارة سهّلت عليهم الطريق في تسليمهم البذور الخاصة بهم ضمن حدود بلداتهم.

وشكر بصرو القائمين على تسيير الأمور الزراعية مبديًا ارتياحه حيال سرعة اتخاذ القرار وعدم إلحاق الضرر بالمزارعين، لأن موسم الحراثة أوشك على الانتهاء مع إقبال فصل الشتاء وتطبيق قرار الحظر الذي يمنع الدخول والخروج من وإلى المدينة.

وإضافة إلى بلدة بلك، ستوزع البذار في الأيام القادمة على المزارعين في بلدات ونواحي شيران، القناية، تل غزال، طاشلوك، بيندر، الجلبية وكوباني، وناحية صرين وبدات الرمالة والقادرية التابعة لها.

ويتم التوزيع في البلدات عبر دور حددته الجهات المعنية حسب القرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن المزارعين في المنطقة طالبوا الإدارة الذاتية في إقليم الفرات، بعد فرضها حظر التجوال العام في مواجهة فيروس كورونا، بإيجاد حل لهم وذلك لأنهم يعملون على زراعة أراضيهم خلال هذه الأيام ويحتاجون إلى البذار التي توزعها الإدارة الذاتية، وهذا ما دفع المؤسسات المعنية إلى اتخاذ قرار توزيع مخصصات المزارعين في البلدات التي يتبعون لها تجنبًا للتجمع في مركز التوزيع الموحد سابقًا في مدينة كوباني.

(س ع/ ج)

ANHA