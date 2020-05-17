​​​​​​​كوباني.. تجهيز دفعة جديدة من المساعدات لتوزيعها على الأسر المحتاجة

مع فرض حظر التجوال في شمال وشرق سوريا، قررت الإدارة الذاتية تقديم المساعدة للأسر المحتاجة التي كان بعض أفرادها يعملون وتوقف عملهم مع فرض الحظر لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث بدأت الإدارات السبعة في المنطقة بتوزيع المساعدات على الأسر منذ أسابيع.

وفي إقليم الفرات، وزعت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل دفعة بلغ مجموعها 1700 سلة غذائية في مدينة كوباني والقرى والبلدات المحيطة بها، وتستعد لتوزيع دفعة ثانية.

كما تجهز الهيئة 1700 سلة أخرى لتوزيعها في المنطقة، وتحتوي السلل مواد غذائية توزع عن طريق المجالس والكومينات.

الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل هيلين حاجم قالت بأنهم وزعوا 1200 سلة في المرة السابقة في مدينة كوباني و500 سلة على الأسر في الريف.

وكشفت عن استعدادهم لتوزيع 700 حصة أخرى في المدينة، و1000 حصة في الريف، ستوزع خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفتت هيلين حاجم إلى وجود نقص في كميات المساعدات المقدمة بالمقارنة مع عدد الأسر، مشيرة إلى أنهم يعملون على تخطي هذه المشكلة في الأيام المقبلة.

(ع م- ن ك/ج)

ANHA