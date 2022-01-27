​​​​​​​كوباني تحتفل بذكرى تحريرها وتأسيس إدارتها الذاتية

وأقيمت الاحتفالية في صالة الفرات الواقعة على طريق حلب - كوباني تحت شعار "نهنئ ونبارك جميع مكونات شمال وشرق سوريا وشعوب العالم بالذكرى السنوية الثامنة لإعلان تأسيس الإدارة الذاتية والسابعة لهزيمة داعش في كوباني".

هذا ويتم الاحتفال بالمناسبتين في يوم واحد، لتتاليهما في الشهر ذاته، إذ تم الإعلان عن تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في كوباني في الـ 27 شهر يناير/ كانون الثاني في عام 2014، وتحررت مدينة كوباني من مرتزقة داعش في الـ 26 من شهر يناير/ كانون الثاني في عام 2015.

وبالإضافة إلى حضور المئات من أهالي إقليم الفرات، حضر الحفل وفد من حزب سوريا المستقبل ومجلس الرقة المدني وبعض من وجهاء العشائر العربية من الرقة وإداريون من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ووفد من مدينة منبج.

'لا حل في سوريا دون مشاركة الإدارة الذاتية ومكونات شمال وشرق سوريا'

الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات، زوزان بكر، ألقت في مستهل الاحتفالية كلمة رحبت فيها بكافة الحضور وباركت المناسبتين على أمهات الشهداء وذويهم وكافة رفاق درب الشهداء والشهداء أنفسهم.

وقالت زوزان بكر "اليوم يوم تاريخي، فبعد 8 سنوات من تأسيس الإدارة الذاتية وتحرير كوباني من مرتزقة داعش التي كانت بداية لنهاية داعش من أجل مجتمع حرّ وديمقراطي تنال المرأة فيه حريتها والتاريخ يعيد نفسه في الحسكة اليوم، وهو إثبات بأن قوات سوريا الديمقراطية التي تحمي مكتسبات الشعب والشهداء هي قوات الحق وهي التي ستنتصر في كل مؤامرة".

وأضافت زوزان قائلة "على الرغم من الهجمات التي تتعرض لها مناطقنا لضرب الإدارة الذاتية ومشروع الأمة الديمقراطية ومكتسبات شعب المنطقة، سواء عبر الهجمات الوحشية ومحاولة إعادة إحياء داعش، إلا أنه يحصل العكس وتنتصر إرادة شعب المنطقة الحر".

وجددت زوزان في ختام حديثها، العهد بالسير على نهج الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل نيل الحرية والديمقراطية وأكدوا أنهم سائرون على نهج النضال، مشيرة إلى أن الحل للأزمة السورية يكمن في مشاركة كافة مكونات الشعب السوري ومنها شعب شمال وشرق سوريا ضمن الحل السياسي للأزمة السورية التي طال أمدها دون إيجاد حل لها، لأنه لا يمكن حل هذه الأزمة دون مشاركة الإدارة الذاتية ومكونات المنطقة فيها.

'الإدارة الذاتية من نتائج نضال عبر التاريخ'

وخلال الاحتفالية، ألقى الرئيس المشترك للمجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فريد عطي، كلمة قال فيها "عندما نقول الإدارة الذاتية، فإننا نستذكر سنوات من النضال في تاريخ الشعب الكردي على مر الزمن، نستذكر من خلالها آلاف الشهداء، ليس فقط شهداء مقاومة كوباني؛ بل كافة شهداء الحرية في أجزاء كردستان الأربعة".

وأضاف فريد عطي قائلاً "ناضلنا في وجه الهجمات الإرهابية وسطرت ملاحم بطولية بمقاومة تاريخية هزت العالم على إثرها في كوباني التي كانت من إرث مقاومة حقي قرار ضد الظلم، ولهذا فالإدارة الذاتية كانت من نهج وفلسفة هؤلاء الشهداء وهي سياسة الحرية والمساواة والإنسانية".

وأشار عطي إلى أنه وعبر التاريخ كانت الإدارة الذاتية إحدى نتائج ذلك النضال، تأسست لحماية حقوق الشعوب من دون تفرقة في الشرق الأوسط؛ لأن هذه المنطقة هي مركز الحضارة والإنسانية.

الحرب على الإرهاب من أجل الإنسانية والحرية والعدالة نيابة عن العالم"

وقال الرئيس المشترك للمجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فريد عطي بأن "قواتنا تفي بالوعد لشعب المنطقة، ولازالت تحارب الإرهاب وتحرر المناطق بدماء الشهداء الطاهرة وتضحيات الجرحى".

وناشد شعب المنطقة أن يكون أهلاً لتضحيات هؤلاء الشهداء، وقال "فنحن عندما نحارب داعش ليس فقط من أجل مناطقنا بل من أجل الإنسانية والحرية والعدالة بدل العالم أجمع".

ومستذكراً أحداث مدينة الحسكة، فريد عطي قال إن "الدولة التركية حاولت من جديد زعزعة أمن واستقرار المنطقة وضرب مكتسبات الإدارة عبر إعادة إحياء داعش ودعمه لاحتلال المزيد من المناطق في الشمال السوري".

وشدد فريد عطي على أنه يجب على المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية أن تكون ذات موقف صارم حيال ما يحصل في المنطقة من انتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال التركي على المنطقة والالتزام بواجباتها حيال قضية داعش.

وأكد عطي أن دماء مكونات شعب المنطقة امتزجت لتحرير مناطقها والإدارة الذاتية هي من نتائج تلك التضحيات، وهي إدارة الشعوب التي تضم كافة مكونات وأطياف المنطقة، وأضاف "لذا يجب على كافة مكونات المنطقة العمل وفق ما يجب لتطوير هذه الإدارة، حتى وإن حصلت بعض الأخطاء فعلينا إصلاحها معاً".

وفي ختام كلمته، عاهد عطي بأن تحرير المناطق المحتلة سيكون من أولويات قوات سوريا الديمقراطية، وقال "يجب أن نكون أهلاً لدماء شهدائنا ونحيي مقاومة وانتصار قواتنا ولن يكون هناك مكان للإرهاب في مناطقنا لأنها مكان الحرية".

'النصر حليفنا في مواجهة كافة المؤامرات والمخططات'

كما ألقى الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، محمد نور الذيب، كلمة قال فيها "هنا سقطت أسطورة داعش تحت أقدام أبناء كوباني وتضحياتهم وصولاً إلى الرقة والطبقة حتى تحرير كافة شمال وشرق سوريا".

ونوّه محمد نور الذيب إلى أن النصر في كوباني كان نصراً سياسياً وعسكرياً ومدنياً لكافة شعوب المنطقة.

وأضاف: "في ظل استمرار المؤامرات الدولية على مناطقنا باشتراك دول الهيمنة العالمية، نبارك نصر قواتنا في مدينة الحسكة التي أفشلت مخططاتها ومؤامراتها ضد شعبنا ومناطقنا".

وأختتم كلمته قائلاً "نقول إن نصر قوات سوريا الديمقراطية هو نصرنا وعزنا ونؤكد أن النصر سيكون حليفنا في مواجهة كافة المؤامرات والمخططات"، مؤكداً أن "حكاية مدينة كوباني هي حكاية نصر وديمقراطية وحرية ومساواة لا تنتهي".

وألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، ماجدة حسون، كلمة باركت فيها ذكرى تحرير كوباني وأكدت أنه كما حاولت تركيا هزيمة كوباني فقد حاولت من جديد هزيمة شعب المنطقة في الحسكة، ولكن مقاومة القوات المناضلة ومنها قوات المرأة، أثبتت أن كوباني ستكون دائماً لشعبها وأن الحسكة لن تهزم، وأن شعب المنطقة سينتصر دائماً.

واستمرت الحفلة بتقديم فرق من مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا عروض غنائية وفنية مختلفة، تخللها عرض حلقات الدبكة الشعبية من قبل الحضور.

كما قرئت خلال الاحتفالية برقيات مباركة بذكرى المناسبتين، وقدمت من قبل العديد من المؤسسات والأحزاب من شمال وشرق سوريا وإقليم الفرات.

(كروب/ج)

ANHA