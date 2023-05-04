​​​​​​​كوباني تدعم حزب الخضر اليساري

شارك في المسيرة الداعمة لحزب الخضر اليساري لاقتراب موعد الانتخابات التركية المقرر إجراؤها في 14 أيار الجاري، التي نظمت في مقاطعة كوباني، أهالي وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية في إقليم الفرات.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ساحة المرأة الحرة صوب دوار السلام في مدينة كوباني، أعلام حزب الخضر اليساري، وسط ترديد للشعارات المناهضة للمستبدين، (يسقط أردوغان وأعوانه)، و(الحرية للشعوب المضطهدة).

وبعد وصول المسيرة لدوار السلام وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة عضوة مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات سارة خليل، وأكدت أهمية الانتخابات البرلمانية والرئاسية في باكور كردستان وتركيا، والتي ستكون فرصة لكسر نظام الاستبداد في تركيا.

ودعت سارة في كلمتها أهالي باكور كردستان للتصويت لحزب الخضر اليساري، لكونه يمثل طموح الشعوب المظلومة المغلوبة على أمرها أمام استبداد المسؤولين الأتراك الذين يصلون على حساب أصواتهم للمناصب ومن ثم يبدؤون بإبادتهم، وبالتحديد الشعب الكردي.

وأشارت سارة خليل إلى أن: "الفرصة حانت لكتابة تاريخ جديد لمنطقة الشرق الأوسط، وهذا التاريخ سيكتبه أهالي باكور كردستان بأصواتهم الانتخابية، فاليوم كل شعوب المنطقة تعول عليهم، وكلنا ثقة أنهم لن يخيبوا ظننا هذه المرة، وسيقضون على جذور الاستبداد".

وانتهت المسيرة على وقع شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

(ن ك/د)

ANHA