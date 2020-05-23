​​​​​​​كوباني.. سيارات الإطفاء بين نيران الدولة التركية ونيران الحرائق

إلى جانب الانتهاكات التي تمارس بحق المدنين الموجودين على الحدود السورية التركية من قبل الجيش التركي بشتى السبل يومياً, يقوم الجيش التركي في الآونة الخيرة باستهداف سيارات الإطفاء لمنعها من القيام بعملها وإطفاء الحرائق التي تشهدها المنطقة مع بدء موسم الحصاد.

وأقدم جيش الاحتلال التركي مساء أمس على استهداف سيارة إطفاء بالرصاص الحي كانت تتجه من مدينة كوباني لإخماد الحرائق التي نشبت في الأراضي الزراعية في قرية سرزوري شرق مدينة كوباني بالقرب من الحدود التركية السورية.

وعلى إثر الاستهداف التركي، أُجبر فريق الإطفاء على التراجع وهو ما أدى إلى اتساع رقعة الحريق التي التهمت المزيد من المساحات المزروعة العائدة لمزارعي المنطقة.

ولم يصب أحد من أعضاء فريق الإطفاء بأية جروح.

(ج)

ANHA