​​​​​​​كوباني.. قريبًا البدء بمشروع خاص لتأمين مياه الشرب

كشفت لجنة البلديات في المقاطعة عن مشروع خاص بمياه الشرب غرب مدينة كوباني سيتم البدء به قريبًا قرب بلدة شيوخ على ضفاف نهر الفرات، بعد تسبب دولة الاحتلال التركي منذ شهور بمعاناة للأهالي في الحصول على مياه الشرب نتيجة حبسها لمياه النهر.

وفي تصريح خاص لوكالتنا قال الرئيس المشترك للجنة البلديات في المقاطعة، حجي أحمد، أنه "تم البدء بالخطوات الأولى للمشروع في الـ 18 من الشهر الحالي، ولكن بشكل رسمي سيتم البدء به في الأيام المقبلة، ومن المزمع انتهاؤه في الأول من شهر أيلول/ سبتمبر القادم".

وأضاف "نعمل حاليًّا على تمديد سلك كهربائي خاص بالمشروع من ناحية صرين إلى ناحية الشيوخ، لإمداد مضخات المياه بالكهرباء لتوفير المياه على مدى 24 ساعة".

وأشار إلى أنهم قاموا بتغيير 4 من مضخات المياه، وسيتم البدء بحفر الآبار الارتشاحية في النقطة الصفر في نهر الفرات تحت الماء وسحب المياه منها، وسيستفيد في المرحلة الأولى من المشروع 40 قرية".

وأوضح حجي أحمد أن "مديرية المياه في المقاطعة تواجه صعوبة في تزويد الأهالي بالمياه نتيجة خفض منسوب مياه نهر الفرات، وحاليًّا تزود 34 قرية غرب مدينة كوباني قُطِعَ الماء عنها بمياه الشرب عبر الصهاريج".

والجدير بالذكر أنه وبسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات انقطعت المياه عن 83 من قرى غرب مدينة كوباني، ناهيك عن التلوث الذي بات على مقربة من المدينة تصل إليها عبر خطوط مياه الشرب لتوقف المياه عن الجريان.

وتقوم دولة الاحتلال التركي بحبس مياه الفرات منذ الـ 27 من كانون الثاني/ يناير الماضي، في خطوة منها لتهجير سكان المنطقة، ووصلت نسبة الانخفاض في بحيرة سد الفرات لما يقارب الـ 6 أمتار، علمًا أن منسوب بحيرة سد الفرات الطبيعي يصل إلى 304 ارتفاعًا عن سطح البحر، والآن قد انخفض المنسوب إلى 298,50.

(ج)

ANHA