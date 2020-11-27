​​​​​​​كوباني.. مجلس عوائل الشهداء يفتتح قريباً أكاديميتين تعليميتين

وجاء افتتاح الأكاديميتين في مقاطعة كوباني خلال الفترة المقبلة في خطوة جريئة من مجلس عوائل الشهداء، بعد أن رأى ضرورة افتتاح أكاديميات تخدم أبناء الشهداء الذين لا يملكون الشهادات الدراسية ويجدون صعوبة في الحصول على فرص العمل.

واتفق مجلس عوائل الشهداء مع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا على أن تكون الشهادة التي يتحصّل عليها الدارسون في الأكاديميتين بمستوى الشهادات الأخرى في مناطق الإدارة.

وإحدى الأكاديميات ستكون مخصصة فقط للفكر الأيديولوجي، وسيمر من خلالها كل الأعضاء في مجلس عوائل الشهداء بالمقاطعة، وأما الأخرى فسيكون من اختصاصها تدريس اللغة للذين يعانون صعوبة في القراءة والكتابة.

واللغات التي ستُدرّس فيها هي الكردية والعربية والإنكليزية، كما ويدرس الإداريون في المجلس فكرة إدراج اللغة الروسية إذا توفّرت الظروف، وكذلك سيتم تعليم الكمبيوتر، ويمكن أن تُفتح دورة فيها لتعليم كيفية تمديد الكهرباء.

ويمكن للراغبين بالانتساب لهاتين الأكاديميتين أن يتقدموا بأوراق تسجيل إلى مراكز مجالس عوائل الشهداء الستة في النواحي التابعة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، شرط أن يكون المتقدم للدراسة من أبناء عوائل الشهداء، ولا يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة دراسية، وأن يكون عمر المتقدم إلى معهد اللغات والكمبيوتر من 16 إلى 20 عاماً، ولا مانع لدى المجلس من أن يدرس أكثر من شخص من عوائل الشهداء في الأكاديميتين.

وبالنسبة إلى الذين يسكنون في ريف مدينة كوباني أو في المناطق البعيدة، سيخصص مجلس عوائل الشهداء سيارات خاصة لنقلهم إلى الأكاديمية التي سيدرسون فيها.

وأُطلق على الأكاديميتين اسم "الشهيدة أمكيهان"، وكان من المقرر فتحمها في 27 من شهر تشرين الثاني الجاري، ولكن بسبب الانتشار الشاسع لفيروس كورونا تم تأجيل افتتاحهما إلى الشهر المقبل.

وتقع إحدى الأكاديميتين في مدية كوباني والأخرى في قرية حلنج المتاخمة للمدينة من الجهة الجنوبية الشرقية.

وقال الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في المقاطعة سليمان سليمان إن "خطوة افتتاح الأكاديميتين جاءت بعد أن وجد المجلس معاناة أبناء الشهداء في الحصول على فرص عمل في مؤسسات الإدارة، كون أغلب المؤسسات بدأت تطلب من موظفيها الشهادات، لذا قرر المجلس أن يساعد أبناء الشهداء".

وأضاف سليمان سليمان "سنكون سعداء إذا انضم إلى أكاديميتينا أكثر من شخص من عوائل الشهداء، وأوجه ندائي إلى أبناء وأخوات وزوجات الشهداء إلى التقدم بطلب الدراسة، لأنهما ستفتتحان من أجلهم، وهذا أقل ما يمكن أن نقدم لهم".

ولم تُحدد بعد المدة التي سيتلقى خلالها المنضمّون إلى الأكاديمية الدروس قبل التخرج ونيل الشهادة.

(ج)

ANHA