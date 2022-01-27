​​​​​​​كوباني لن تستسلم.. عضوة تجمّع نساء زنوبيا تبارك ذكرى تحريرها

كوباني مدينة المقاومة والصمود، المدينة التي تقع على الحدود السورية التركية، والتي تبعد عن نهر الفرات نحو ٣٠ كيلو متر، في أواخر عام 2014 شن مرتزقة داعش هجوماً على كوباني، بهدف الاستيلاء عليها.

وإثر المقاومة البطولية التي أبدتها وحدات حماية المرأة (YPJ) ووحدات حماية الشعب (YPG) وبمساندة شعبية من أهالي المدينة، ودولية من قبل 93 بلداً عربياً وأوربياً، انتصرت كوباني وانهزم داعش في الـ 26 من شهر كانون الثاني/ يناير 2015.

معارك طاحنة خاضتها المقاتلات والمقاتلون في وجه أعتى مرتزقة، أدت خلالها وحدات حماية المرأة (YPJ) دوراً كبيراً في تحقيق الانتصارات، وخاضت معارك شرسة، وألحقت الهزيمة بداعش، حيث مثلت المعركة الشهيرة ضدها في كوباني، رمزاً لإرادة المرأة الكردية، في تحرير المدينة من رجس داعش.

باركت عضوة مكتب تجمّع نساء زنوبيا في منبج وريفها، سناء رجب، الذكرى السابعة لتحرير كوباني، وقالت "يوم تحرير كوباني من مرتزقة داعش هو يوم عظيم، وكل الفضل يعود إلى وحدات حماية الشعب والمرأة".

"على الرغم من انتهاكات وجرائم مرتزقة داعش اللا إنسانية بحق النساء، وفرض أحكام وقرارات عليها باسم الدين، لم يستوعب داعش الخسارات والانكسارات الكبيرة التي مُني بها، على يد وحدات حماية المرأة، وقوات سوريا الديمقراطية"، تضيف سناء رجب.

عضوة تجمّع نساء زنوبيا، أكدت أن للمرأة دور كبير في جميع المعارك التي دارت، أسماء عديدة باتت رموز ثورة المرأة، مثل الشهيدة آرين ميركان، التي ضحت بنفسها في سبيل تحرير مدينة كوباني، وتقديساً لمقاومتها نُصب لها تمثال، هكذا تكون المرأة قدوة لجميع النساء المضحيات والمقاومات.

وأكدت سناء أن كوباني لن تستسلم أمام الهجمات والتهديدات التي تطالها، "ها هي إلى الآن تقف في وجه كل من يحاول النيل منها ومن مكتسباتها، حيث استطاعت بشجاعتها أن تصبح رقماً صعب الوصول إليها، ورمزاً للمقاومة والصمود بعزيمة وإصرار ومقاومة المرأة.

وفي ختام حديثها، قالت عضوة مكتب تجمّع نساء زنوبيا في مدينة منبج وريفها سناء رجب "من هنا بدأت ثورة المرأة الحرة، ونحن نساء مقاومات لن نتخلى عن قضيتنا، وسنبقى صامدات في وجه أي عدو، وسنحرر كافة المناطق المحتلة".

(ش س/ي م)

ANHA