​​​​​​​كوباني.. دفن 7 أفراد من عائلة واحدة فقدوا حياتهم في باكور نتيجة الزلزال

ووصلت جثامين العائلة المؤلفة من 7 أشخاص إلى كوباني مساء أمس، ودفنوا في قريتي خزينة وخلومر جنوب مدينة كوباني.

وفقد أفراد العائلة حياتهم في منطقة "كفر دز" التابعة لمدينة ديلوك (غازي عينتاب)، في الزلزال الذي ضرب مدينة مرعش فجر الإثنين الفائت، وأسفر عن وقوع عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين.

والعائلة تتألف من:

* الجدة، شارة شيخ محمد (60 عاماً) وهي من قرية برخ باتان متزوجة في قرية خلومر.

* زوجة ابنها، ليلى أحمد مسطو (30 عاماً) من قرية تورمان وأبنائها فيان صالح عبدي (5 أعوام)، غزالة صالح عبدي (7 أعوام)، ديار صالح عبدي (8 أعوام).

* حفيدة الجدة، نسرين عصمت عبدي (19 عاماً) من قرية خلومر.

* حفيدها وابن ابنتها، سعيد محمد سعيد (13 عاماً) من قرية خزينة.

وكانت العائلة قد قصدت باكور كردستان منذ سنوات للعمل هناك.

وفيما لايزال البحث عن المفقودين جارياً وعمليات انتشال الضحايا مستمراً، وسط معلومات عن وجود ضحايا آخرين من كوباني كانوا في المدن التي ضربها الزلزال.

(ج م/د)

ANHA