​​​​​​​كوباني.. استمرار فعاليات خيمة الاعتصام في يومها الثاني بتوافد العشرات من الأهالي

وحضر إلى خيمة الاعتصام في يومها الثاني وفدا ناحيتي شيران والجلبية التابعتين لمقاطعة كوباني بجميع مؤسساتها.

وبدأت فعالية الخيمة بإلقاء كلمة من الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية شيران عزير حج محمود، والذي شدد على ضرورة الوقوف بوجه هجمات جيش دولة الاحتلال على شمال وشرق سوريا.

وناشد عزيز حج محمود في كلمته الأهالي لعدم التأثر بالحرب الخاصة التي تمارسها دولة الاحتلال التركي على شعب المنطقة، وقال بأن "الحل الوحيد لإفشال هذه الهجمات هو التكاتف بين جميع المكونات".

وبدورها ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية شيران لطفية سليمان كلمة نددت فيها بالهجمات التركية على مدينة كوباني وريفها، وقالت بأن "الهدف من هذه الهجمات هو ضرب المشروع الديمقراطي في المنطقة".

وأشارت لطفية إلى أن "دولة الاحتلال وبعد فشلها في الهجمات على جبال كردستان تحاول الانتقام من المدنيين، سواء عبر استهدافهم بالطيران المسير أو بالقصف المدفعي العشوائي".

وتختتم غداً فعاليات خيمة الاعتصام بحضور وفد أهالي ناحيتي القناية وصرين بجميع مؤسساتها.

(ن ك/ج)

ANHA