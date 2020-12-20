عملية زراعة الأشجار هذه تأتي في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات إلى زراعة أكثر من نصف مليون شجرة في الفترة المقبلة ضمن مناطق الإقليم.

وفي هذا الإطار، بدأت عملية زراعة ما يزيد عن ألف شجرة فيما يعرف بـ "الشريط الأخضر" ضمن مدينة كوباني.

ويمتد "الشريط الأخضر" من ساحة المرأة الحرة إلى ساحة الشهيد عكيد بطول 1045 مترًا، وهي مساحة خالية من الأبنية السكنية، وبحسب المخطط التنظيمي للمدينة، يكون الشريط الأخضر مكانًا للأشجار.

وتزرع أنواع عدة من الشجر كالنخيل، والعفس، والزيزفون، بالإضافة الى زراعة الزهور لإعطاء طابع جمالي للمدينة.

ومن المقرر أن تنتهي زراعة الأشجار ضمن "الشريط الأخضر" خلال أسبوع، حسب ما صرحت به الإدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات.

(ن ك/ج)

ANHA