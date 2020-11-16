​​​​​​​كوباني.. الأمن الداخلي يدعو الأهالي إلى الالتزام بالحظر ومخالفات تنتظر من لا يلتزم

على خلفية انتشار وباء كورونا في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أصدرت خلية الأزمة في إقليم الفرات تعميمًا بفرض حظر تجوال عام وكلّي في مناطق الإقليم.

وبدأ تنفيذ الحظر فعليًّا، صباح يوم أمس، حيث أُغلقت كافة المحال التجارية، وخفّت حركة السير والتجوال للأهالي في المدينة وخارجها.

لكن بالرغم من التحذيرات، إلا أن بعض الأهالي لم يتقيدوا ببنود الحظر، وشهدت المدينة منذ يوم أمس حركة سير بطيئة وبعض الخروقات، فيما التزم أصحاب المحال التجارية بالحظر، لكن حركة السير سواء من المدنيين أو المركبات مستمرة بشكل نسبي.

وعلى غرار التعميم، فقد تم تعليق العمل في كافة مؤسسات الإدارة الذاتية باستثناء هيئة الصحة وهيئة الإدارة المحلية البيئة والمطاحن والأفران ومعتمدي الخبز وطوارئ الكهرباء.

فيما بدأت قوات الأمن الداخلي بالتنسيق مع شرطة المرور بتسيير دوريات ونشر نقاط مراقبة وتحذير في الشوارع الرئيسة والفرعية في المدينة، بحيث تقوم هذه النقاط بتحذير الأهالي بضرورة التقيد ببنود الحظر.

وبحسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات مصطفى شاهين، فإنه سيتم مخالفة من يخرق بنود الحظر عبر حجز المركبات والدراجات النارية أو أخذ غرامة مالية تقدّر بـ 15000 ليرة سورية أو احتجاز المخالف مدة 24 إلى 48 ساعة، ويبدأ العمل بالمخالفات خلال اليومين القادمين.

وناشد مصطفى شاهين الأهالي التعاون مع قوى الأمن الداخلي عبر التقيد بالحظر حفاظًا على سلامتهم.

(م ع/ج)

ANHA