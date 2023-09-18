​​​​​​​كوباني على موعد مع ورشة عمل عن الأجناس الأدبية والقصة القصيرة جداً

ينظم اتحاد مثقفي كوباني بالتعاون مع ديوان الأدب، ورشة عمل عن الأجناس الأدبية والقصة القصيرة جداً في مقر اتحاد المثقفين في مدينة كوباني.

وتنطلق الورشة في الـ 23 من شهر أيلول الجاري، بمشاركة عدد من الكتاب والمثقفين في مدينة كوباني، وستستمر فعاليات الورشة على مدار أسبوع كامل.

وبحسب اتحاد المثقفين فإن الهدف من إقامة هذه الورشة هو تشجيع الجيل الشاب على التمسك بهويته الثقافية، وإحياء جذور الثقافة، وتشجيعهم على القراءة والكتابة في ظل الأزمة والحرب التي تشهدها المنطقة.

يذكر أن الورشة هي الأولى من نوعها حول الأجناس الأدبية والقصة القصيرة جداً.

(ن ك/د)

ANHA