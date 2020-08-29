​​​​​​​كتلة صادقون: نحن بصدد اتخاذ إجراءات للرد على الاعتداءات التركية

قال عضو كتلة صادقون، النائب فاضل الفتلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن الحكومة مطالبة باتخاذ ثلاثة إجراءات، هي إيقاف النشاط التجاري مع الجانب التركي، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، وسحب السفير العراقي من تركيا"، لافتًا إلى أن "تكرار الاعتداءات يجب أن يواجه من قبل الجانب العراقي بإجراءات دبلوماسية واقتصادية".

وأضاف أن "تكرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية انتهاك صارخ، ويجب أن يكون هناك ردّ فعل قوي من الحكومة والبرلمان"، مشيرًا إلى أن "كتلته طالبت أكثر من مرة بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الاعتداءات".

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد ملا طلال قد أكد في وقت سابق رفض الحكومة للاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.

وقال ملا طلال في بيان: "إن القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة على الأراضي العراقية، ونحن نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة والطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين، مطالبًا بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلًا عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية".

وأضاف أن "الحكومة العراقية سلّمت سفير تركيا في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، وتؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها".

(ي م)