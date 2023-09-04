​​​​​​​كشف سجلّ 11 مقاتلاً استشهدوا خلال عملية

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجلّ 11 مقاتلاً، استشهدوا في عملية "تعزيز الأمن".

وجاء في البيان: "تمكّنت قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، خلال عشرة أيام من عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي، من قطع دابر الإرهاب والمرتزقة، وقضت على كل محاولاتهم البائسة في خلق الفتنة وضرب الاستقرار في المنطقة، التي طالما عاشت حالة الأمن والاستقرار بعد تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي في آذار 2019.

كان الرهان في إفشال الهجمة، بالدرجة الأولى على وعي أهالي المنطقة وإخلاص وجهائها، الذين انبروا، ومنذ اللحظة الأولى إلى إعلان موقفهم الوطني، وبكل صراحة ووضوح، في لفظ كل من يسعى إلى الذهاب بالمنطقة إلى الفوضى، وبالتالي توظيفها في خدمة أجندات خارجية، وتفكك النسيج الاجتماعي والعشائري وتحدث حالة من الانقسام في المنطقة.

إلا أن الرهان الأقوى تمثل في صمود مقاتلينا، حيث قدموا أروع الأمثلة في المقاومة والبطولة، وتصدوا للعناصر المرتزقة، إيماناً منهم بعدالة وشرعية الدفاع عن أهاليهم ومناطقهم ضد كل من يستهدف أمنهم ويزعزع استقرارهم، فكانوا الجبهة التي تحطمت عليها مخططات الدخلاء والتي لا تَمُتّ بالوطنية السورية بأي صلة، تلك الأطراف التي ارتضت أن تكون أداةً طيعة في يد الغير، يستخدمهم متى وأينما يشاء.

لقد التف أهلنا في المنطقة حول مقاتليهم، وقدّموا لهم كل أسباب تحقيق نجاح العملية، ورد مقاتلونا على مواقفهم الوطنية، بأن ضحوا بأرواحهم في سبيل حمايتهم والدفاع عن ممتلكاتهم ومناطقهم.

وفي خضم الاشتباكات التي نشبت مع هؤلاء المرتزقة، ارتقى ١١ من مقاتلينا شهداء، بعد أن سطّروا بدمائهم أنصع صفحات المقاومة والكفاح، وتمكنوا من دحر المرتزقة وإحباط مخططاتهم التي أعدوا لهم في مواخيرهم وغرفهم السرية. والشهداء هم كل من: “1 – شفان/ أحمد مطر العبد الله، 2 – دلخاز/ أحمد شعلان الهروة، 3 – صقر/ أحمد مُحمد الخضر، 4 – مهيب/ أويس صالح إبراهيم، 5 – مظلوم خان/ باسل عايد الحسن، 6 – أحمد/ حسين علي عليوي،٧– فواز الجاسم، ٨– محمد الحمادة، ٩– علاء المفرح، ١٠– فاضل الحميد، ١١– سامي حمود”.

دماء شهدائنا عرّت المرتزقة ومن يقف وراءهم، وكشفت للرأي العام ولشعبنا حقيقتهم العدائية ضد الأهالي وخاصة ضد العشائر وقيمها التاريخية والإنسانية.

إننا وإذ نعزي أنفسنا بالدرجة الأولى، وجميع عوائل شهدائنا؛ فإننا في ذات الوقت أكثر إصراراً وتصميماً على تطهير مناطقنا من جميع المرتزقة، وسنواصل طريق شهدائنا في الدفاع عن مصالح شعبنا في وجه جميع الأطراف التي تسعى إلى زعزعة أمنه واستقراره وبَث الفتن والنعرات الطائفية والعنصرية.

وفيما يلي سجلّ الشهداء:

1 – الاسم الحركي: شفان

الاسم الحقيقي والنسبة: أحمد مطر العبد الله

اسم الأم: زهرة

اسم الأب: مطر

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة – العريشة/ 2002

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2023

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2 – الاسم الحركي: دلخاز

الاسم الحقيقي والنسبة: أحمد شعلان الهروة

اسم الأم: مريم

اسم الأب: شعلان

مكان وتاريخ الولادة: السعدوني

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور –البصيرة – بتاريخ 29 أغسطس/ آب 2023

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3 – الاسم الحركي: صقر

الاسم الحقيقي والنِسبة: أحمد مُحمد الخضر

اسم الأم: صبحة

اسم الأب: مُحمد

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة/ 1999

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – البصيرة – بتاريخ 01 أيلول 2023

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4 – الاسم الحركي: مهيب

الاسم الحقيقي والنِسبة: أويس صالح إبراهيم

اسم الأم: شاهه

اسم الأب: صالح

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة/ 1999

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – ذيبان – بتاريخ 31 آب 2023

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5 – الاسم الحركي: مظلوم خان

الاسم الحقيقي والنِسبة: باسل عايد الحسن

اسم الأم: كمرة

اسم الأب: عايد

مكان وتاريخ الولادة: الهول/ 2004

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – بتاريخ 01 أيلول 2023

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6 – الاسم الحركي: أحمد

الاسم الحقيقي والنسبة: حسين علي عليوي

اسم الأم: ضحية

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الولادة: الشدادي/ 1982

مكان وتاريخ الاستشهاد : مركدة – الحصين – بتاريخ 29 آب 2023

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7 – الاسم الحقيقي والنسبة: فواز الجاسم

اسم الأم: زهرة

اسم الأب: محيسن

مكان وتاريخ الولادة: العلي، 1997

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – بتاريخ 01 أيلول 2023

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8 – الاسم الحقيقي والنسبة: محمد الحمادة

اسم الأم: كفاء

اسم الأب: عواد

مكان وتاريخ الولادة: دير الزور/ 1977

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – بتاريخ 01 أيلول 2023

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9 – الاسم الحقيقي والنسبة: علاء المفرج

اسم الأم: ريم

اسم الأب: حسن

مكان وتاريخ الولادة: دير الزور/ 1996

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – بتاريخ 01 أيلول 2023

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10 – الاسم الحقيقي والنسبة: فاضل الحميد

اسم الأم: مطرة

اسم الأب: عواد

مكان وتاريخ الولادة: دير الزور/ 1990

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – بتاريخ 01 أيلول 2023

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11 – الاسم الحقيقي والنسبة: سامي حمود

اسم الأم: قدسية

اسم الأب: حسين

مكان وتاريخ الولادة: 2001

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – بتاريخ 01 أيلول 2023".

(أ ب)