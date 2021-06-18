​​​​​​​كريلاTV ‎ تنشر مشاهد عمليات ضد الاحتلال التركي في آفاشين

ويتبين في المشاهد التي نشرتها قناة كريلاTV ‎، أن مقاتلي الكريلا قد نفذوا العمليات في أيام مختلفة، مستخدمين مدافع الهاون ضد جيش الاحتلال التركي.

وفي المشاهد التي استمرت لمدة دقيقتين ونصف، يظهر القصف بمدافع الهاون، كما يظهر في أحد النقاط وقبل العملية أن أحد أفراد الكريلا يقول عبر جهاز اللاسلكي "النصر حليفنا".

وبعد الدقيقة الثانية يظهر أن إحدى القذائف تسقط ضمن مجموعة من الجنود المجتمعين على إحدى التلال، وبعد الانفجار يُرى أن العديد من هؤلاء الجنود يهربون ويتفرقون.

(س ر)

https://1452214184.rsc.cdn77.org/video/2021-06-18-gerillatv-calakiyen-ceken-giran-avasin-1.mp4