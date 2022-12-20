​​​​​​​كريلا TV يعرض مشاهد لأسلحة جنود محتلين استولت عليها الكريلا

وأفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) في البيان الذي أصدرته في 27 أيار المنصرم، بهذه المعلومات:

"أراد جيش الاحتلال التركي بتاريخ 26 أيار المنصرم في تمام الساعة 12:20، شن هجماته على ساحة المقاومة في منطقة ورخليه، بواسطة المتفجرات، وتدخلت قواتنا الكريلا في تلك الأثناء ووجهت ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي بالتكتيكات الهجومية، وبعدها، في تمام الساعة 12:45، استهدفت جيش العدوان التركي الذي كان يتحرك في المنطقة، بالأسلحة الفردية، ونفذت في الساعة 13:00 عملية نوعية ضد جيش العدوان التركي الذي خطط لمهاجمة خنادق الحرب، وعملية نوعية أخرى في الساعة 13:15 بالأسلحة الثقيلة.

وأسفرت العمليات النوعية التي نفذتها قواتنا عن مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال التركي على الأقل وإصابة جنديين أخرين، وذهبت قواتنا في الوقت نفسه، إلى مكان قتلى العدو ثم استولت على سلاح من نوع MPT 55 وسماعة لهؤلاء القتلى، وبعد نجاح عملية مقاتلينا الكريلا، أراد جيش الاحتلال التركي نقل جثث قتلاه وجرحاه من المنطقة، بواسطة مروحية الهليكوبتر التركية، واستهدفت قواتنا المروحية وأجبرتها على مغادرة المنطقة".

(م)