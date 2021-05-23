​​​​​​​كريلا TV تنشر مشاهد من 4 عمليات جوية في تل زندورا بمتينا

وكشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG معلومات عن العمليات الأربعة، عبر بيان.

وقال: "نفذت قواتنا من قوات الشهيدة دلال آمد للدفاع الجوي، في تمام الساعة 13:00 من 6 أيار الجاري، عمليتين ضد جنود العدو في تل زندورا بمتينا"، مؤكدًا أن العمليتين تكللتا بالنصر.

وأضاف المركز في بيانه عن العمليتين المتبقيتين، قائلًا: "نفذت قواتنا من قوات الشهيدة دلال آمد للدفاع الجوي، في الساعة 10:30 و 10:40 من 7 أيار الجاري، عمليتين ضد المحتلين في تل زندورا بمنطقة متينا"، موضحًا أن قواتهم استهدفت المحتلين بنجاح.

(س ر)

ANHA