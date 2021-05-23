​​​​​​​كريلا TV تنشر مشاهد من 4 عمليات جوية في تل زندورا بمتينا

نشرت قناة كريلا TV مشاهد من 4 عمليات جوية نفذت في 6- 7 أيار الجاري في تل زندورا بمنطقة متينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع (مديا)، ضد جيش الاحتلال التركي.
كردستان 2021-05-23T11:17:00 مركز الأخبار

وكشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG معلومات عن العمليات الأربعة، عبر بيان. 

وقال: "نفذت قواتنا من قوات الشهيدة دلال آمد للدفاع الجوي، في تمام الساعة 13:00 من 6 أيار الجاري، عمليتين ضد جنود العدو في تل زندورا بمتينا"، مؤكدًا أن العمليتين تكللتا بالنصر.

وأضاف المركز في بيانه عن العمليتين المتبقيتين، قائلًا: "نفذت قواتنا من قوات الشهيدة دلال آمد للدفاع الجوي، في الساعة 10:30 و 10:40 من 7 أيار الجاري، عمليتين ضد المحتلين في تل زندورا بمنطقة متينا"، موضحًا أن قواتهم  استهدفت المحتلين بنجاح.

(س ر)

ANHA


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