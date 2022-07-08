​​​​​​​كريلا TV تنشر مشاهد عملية نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً، كشف فيه تفاصيل العملية التي نفذها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي (HPG)، ووحدات المرأة الحرة (YJA Star) ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة مقاومة تلة إف إم (FM)، وجاء فيه:

"تعقبت قواتنا الكريلا، في 30 أيار، تحركات جنود جيش الاحتلال التركي الذين أرادوا التوجه إلى خنادق الحرب الواقعة في منطقة المقاومة في تلة FM، حيث وجّهت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار خلال عملية نوعية نفذتها في تمام الساعة 12:55، ضربات قوية لهؤلاء الجنود، بالأسلحة الفردية والقنابل اليدوية.

وأسفرت هذه العملية عن مقتل 10 جنود للاحتلال التركي، والاستيلاء على 3 أسلحة فردية من نوع ’MPT-55‘ من على جثث أربعة قتلى، وثلاثة مناظير عسكرية، بالإضافة إلى جهاز مؤشر ليزر وهاتف محمول للجندي أوغور دوغور".

(ل م)