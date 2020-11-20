​​​​​​​KPC توزيع 86 شهادة للغة الكردية على الطلبة في حلب

نظم اليوم لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي في حي الشيخ مقصود احتفالية في صالة عفرين الواقعة في حي الشقيف بحلب، لتكريم 86 طالباً وطالبة ممن أنهوا مستويات في تعلم اللغة الكردية، حيث تخرج من المستوى الأولى 35، والمستوى الثاني 15، والثالث 36 طالب وطالبة.

وحضر الاحتفالية أعضاء المؤسسات المدنية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، وعوائل الطلبة.

وبدأ الاحتفالية، بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمات من قبل معلمة اللغة الكردية ميديا علي وعضوة في مؤتمر ستار زينب حسن.

وهنأت الكلمات تخرج الطلبة وحصولهم على شهادات تعلم اللغة الكردية، وأكدت الكلمات إن اللغة الكردية كانت حلماً للشعب الكردي، وبفضل الشهداء وفكر وفلسفة القائد أوجلان أصبح الحلم حقيقة وها هم أبناء الشعب الكردي يتعلمون لغتهم الأم.

تلاها توزيع معلمات اللغة الكردية الشهادات على المتخرجين من المستويات الثلاثة، بالإضافة إلى تقديم هدايا لهم.

من ثم قدم طلبة مدرسة الشهيد قهرمان في حي الشيخ مقصود عدداً من الأغاني الكردية.

وانتهت الاحتفالية بتقديم فرقة جيايي كورمينج التابع لمركز الثقافة والفن في الحي عدد من الأغاني العفرينية والثورية، وسط عقد الحضور لحلقات الدبكة على وقعها.

(ع س/ل)

ANHA