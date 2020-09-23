​​​​​​​KPC تنظّم مسيرة في حلب تستنكر فيها العزلة على القائد أوجلان

وشارك في المسيرة العشرات من المعلّمين والمعلّمات وأهالي الحي، حيث تجمّعوا أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، رافعين أعلام حركة المجتمع الديمقراطي، ولجنة تعليم المجتمع الديمقراطي، وصور القائد عبد الله أوجلان.

انطلقت المسيرة بترديد الشّعارات التي تحيّي القائد أوجلان، وتندّد بالاحتلال التركيّ، وجابت الشارع الرئيسي المؤدي إلى القسم الشرقي، متوجّهةً صوب دوار القائد آبو الواقع في القسم الشرقي.

وعند وصول المتظاهرين دوّار القائد، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء عدة كلمات من قبل إدارة المرأة في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي ألقتها زيلان شيخو، والإدارية في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي فاطمة كوشان.

الكلمات بمجملها قالت إنّ المجتمع تطوّر بفكر وفلسفة الأمة الديمقراطية، والقائد أوجلان حمى الإنسان من جميع أنواع العبودية والاستغلال، فالقائد دائماً كان وما زال يقاوم حتى وهو في سجن إيمرالي على الرغم من ممارسة كافة أنواع التجريد بحقّه.

كما استنكرت الكلمات جميع أشكال التجريد المفروضة على القائد الأممي عبد الله أوجلان والتي ما زالت مستمرّة حتى هذا اليوم، وأنّ الاحتلال التركي دائماً يريد كسر إرادة الشعب وسلب حرياته بكافّة السبل القذرة.

ومن ثمّ انتهت المسيرة بترديد الشّعارات التي تحيّي القائد أوجلان، وتندّد بالاحتلال التركي وممارساته الهمجيّة.

(ع س/إ)

ANHA