​​​​​​​KODAR: استخدام القنابل النووية التكتيكية ضد الكريلا نتاج مخططات الناتو

أصدرت جمعية الحرية والديمقراطية في شرق كردستان أمس، بياناً كتابياً، نددت فيه بشدة، هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، وأوضحت أن "تنفيذ هذه الهجمات بعد اجتماع الناتو يظهر الخطط والسيناريوهات الجديدة لأعداء الشعب الكردي والتي تدخل في سياق تهديد جديد، وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بتعاونه وانخراطه في العمل مع دولة الاحتلال التركي، سهّل على النظام الفاشي تنفيذ مخططات الإبادة الجماعية".

وشددت "على الشعب الكردي في جميع أنحاء كردستان وخارجها التصدي لمخططات أعداء الشعب الكردي، وأن الهجمات الجديدة للدولة التركية ستنكسر بموقف وتضحيات الشعب الكردي".

أكدت جمعية الحرية والديمقراطية في شرق كردستان (KODAR) إن: "نشر قوات جديدة من الجيش التركي في مناطق الدفاع المشروع، وخاصة زاب، وكذلك استخدام القنابل النووية التكتيكية التي هي نتاج مخططات الناتو، يوضح حقيقة ما جرى في اجتماع الناتو الأخير، في ليتوانيا، حيث تم إعداد سيناريو لـ"لوزان" جديد ضد الشعب الكردي".

(ف)