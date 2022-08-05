​​​​​​​كنيسة مريم العذراء ترفع الصلوات الإلهية على روح الشهيد آزاد آشوري

رفعت كنيسة القديسة مريم العذراء الصلوات الإلهية على روح الشهيد آزاد آشوري، بحضور العشرات من آشوريي تل تمر وقوات مجلس حرس الخابور الآشوري ومجلس تل تمر العسكري.

ورُتلت خلال القداس الثالث، الصلوات الإلهية وآيات من الكتاب المقدس، وسط التمنيات بأن ترقد روح الشهيد بطمأنينة وسلام، وأن يُلهَم ذووه بالصبر والسلوان.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت عن استشهاد أربعة من مقاتليها في 31 تموز المنصرم، من بينهم الشهيد آزاد آشوري، الاسم الحقيقي "قيس برخو سليفيا" من المكون الآشوري، ينحدر من مدينة الموصل، وذلك في إحدى القرى التابعة لمنطقة كري سبي/ تل أبيض، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة.

(ل م)

ANHA