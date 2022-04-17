​​​​​​​KNK: يمنح الاحتفال بعيد الفصح في هذه الأيام التاريخية إرادة قوية للوحدة والمقاومة المشتركة

أصدرت اللجنة التنفيذية للمؤتمر القومي الكردستاني، اليوم الأحد، برقية تهنئة بمناسبة عيد الفصح.

وجاء في نص البرقية:

"اليوم هو عيد الفصح يوم القيامة، في وقت تمر فيه شعوب ميزوبوتاميا وشعب كردستان في مرحلة تاريخية، نحتفل بعيد الفصح مع الشعب الآشوري، السرياني، الكلداني وجميع رجالات الدين المسيحي في جميع أنحاء كردستان الأربعة.

وفي كل عام، يحتفل شعبنا المسيحي وخاصة أتباع الطائفة الكاثوليكية، بيوم الأحد الأول من الشهر نيسان كيوم عيد الفصح (القيامة).

حيث يمر هذا اليوم وهذا العيد في هذا العام على شعب كردستان خلال مرحلة تاريخية، وتعتبر هذه الفترة هي نقطة تحول لشعوب المنطقة بشكل عام وكردستان بكافة طبقاتها وأعراقها. وتحتضن ثورة الشعوب ضد الاستبداد والاحتلال، الشعب الكردي، الآشوري، السرياني، الكلداني، العربي، الأرمني وغيرهم، ويتردد صداها في جميع أنحاء العالم. وسوف يمنح الاحتفال بعيد الفصح في هذه الأيام التاريخية قوة كبيرة وإرادة قوية للوحدة والمقاومة المشتركة لبناء مجتمع متساوٍ والعيش بسلام وأمان.

ونحن بصفتنا مؤتمر القومي الكردستاني، نبارك بحرارة بعيد الفصح لجميع رجالات الدين المسيحي وجميع شعوب كردستان والعالم، ونأمل أن يكون هذا العيد وسيلة للأمن والسلام في منطقتنا وفي جميع أنحاء العالم".

(س ر)