​​​​​​​KNK يطالب الاتحاد الأوربي بتشكيل هيئة لزيارة القائد عبد الله أوجلان

أصدر المجلس التنفيذي للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK) بياناً إلى الرأي العام، وعبر خلاله عن قلقه الكبير حول رسائل التهديد التي تسلمها الدولة التركية إلى القائد عبد الله أوجلان.

وأوضح المؤتمر القومي الكردستاني أنه منذ أكثر من 24 عاماً يتم فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، وتعرض للتسميم في آذار 2007، وأُثبِتَ هذا الشيء من خلال فحص عيّنة من شعره.

ونوه المؤتمر القومي الكردستاني أن العوائل والمحامون لا يتمكنون من زيارة القائد عبد الله أوجلان منذ 28 شهراً، حتى أنهم لا يسمحون له بالتحدث عبر الهاتف أيضاً، آخر مرة تحدث القائد أوجلان عبر الهاتف مع شقيقه محمد أوجلان في 25 آذار 2021 لخمس دقائق. من أجل زيارة موكلهم، يقدم محامو القائد وعائلته طلبات الزيارة للمسؤولين الأتراك ولجنة مناهضة التعذيب في السجون لمجلس أوروبا (CPT)، ولا يتم الرد على طلباتهم.

وأوضح المؤتمر أن لجنة مناهضة التعذيب لمجلس أوروبا (CPT) حتى الآن ترفض التحرك ومشاركة أية معلومات حول الوضع في سجن إمرالي.

ودعا المؤتمر القومي الكردستاني لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي ومجلس البرلمان في المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل تشكيل هيئة لزيارة القائد عبد الله أوجلان.

(أ ب)

ANHA