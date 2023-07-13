​​​​​​​KNK يدين طأطأة السويد والناتو رأسيهما للدولة التركية

أبدت الهيئة التنفيذية للمؤتمر القومي الكردستاني KNK امتعاضها من اتفاق الناتو مع تركيا، عبر بيان نشر للرأي العام.

وجاء في بيان المؤتمر القومي الكردستاني: "إن قبول طلبات الفاشي رجب طيب أردوغان في قمة الناتو، يعني ظلم الكرد وقتلهم وتهجيرهم في كل كردستان".

وأوضح بيان المؤتمر القومي الكردستاني: "وقع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون وأردوغان اتفاقاً من سبعة بنود، قبل انعقاد القمة، لم يراعِ القوانين والتقاليد الديمقراطية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وطأطأ السويد والناتو رأسيهما للدولة التركية، واستغلت تركيا مرة أخرى عضويتها في الناتو لتهديد الأمم الديمقراطية، ضامنةً الإجماع حول السياسات الديكتاتورية التي تمارسها بهدف إبادة الكرد والهجمات العسكرية وحملات الإبادة الجماعية".

ونوّه بيان المؤتمر إلى أن الكثير من دول حلف شمال الأطلسي ـ الناتو، شكروا الكرد ووحدات حماية الشعب YPG، ووحدات حماية المرأة YPJ لدورهم في دحر مرتزقة داعش، وبيّن: "كل دول أعضاء الناتو يعلمون أن عضوة الناتو تركيا أسست داعش وتدعمه".

وأشار المؤتمر إلى أن أردوغان الذي يستهدف وحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ، يستمر في محاربة الكرد عن طريق وكلائه من داعش، ويجب على حلف شمال الأطلسي والتحالف المرتبط بالديمقراطية والاستقرار والأمن الدولي، أن يولوا أهمية لهذا التاريخ الحديث والديناميات الإقليمية المهمة.

ونوّه بيان المؤتمر القومي الكردستاني أن حلف شمال الأطلسي شرعن هجمات الدولة التركية المستمرة منذ 40 عاماً ضد الكرد عبر هذا الاتفاق، ووافق على جرائمها ضد الإنسانية، مذكراً أن الجيش التركي يهاجم قوات الكريلا بالمسيّرات المذخرة والأسلحة الكيمياوية.

كما أدان البيان خضوع كل من السويد وحلف شمال الأطلسي لمطالب أردوغان وتحوّلهما إلى شريكين للجرائم التي تقترفها الدولة التركية ضد الكرد.

(أ ب)