​​​​​​​KNK يدين الهجوم الذي طال مشفى غزة ويدعو لوقف الحرب

أصدر المجلس التنفيذي للمؤتمر القومي الكردستانيKNK) )، اليوم، بياناً بصدد الهجوم الذي استهدف مستشفى الأهلي في غزة، في 17 تشرين الأول.

ووصف المؤتمر القومي الكردستاني الهجوم بأنه مأساة إنسانية ومجزرة وجريمة ضد الإنسانية وقال: "نحن في المؤتمر الوطني الكردستاني؛ ندين بشدة هذا الهجوم العنيف، هذا الهجوم غير مقبول بأي شكل من الأشكال، الهجمات على المؤسسات المدنية، مثل المستشفيات وغيرها مخالفة للقوانين والاتفاقيات والمبادئ الدولية، نحن شعب كردستان نعرف الألم والنتائج التي تعقب هذا النوع من الهجمات على المؤسسات الصحية وغيرها، لأن هذه الأمور واجهها شعب كردستان كثيراً من قبل دول الاحتلال مثل تركيا وغيرها".

وأوضح المؤتمر القومي الكردستاني: "لقد أثبت التاريخ أن المشكلة الفلسطينية - الإسرائيلية لا يمكن حلها بالعنف، إن المشكلة التي يُنظر إليها الآن على أنها حرب بين حماس وإسرائيل تتعمق بسبب اختلاف المصالح الدولية، وللأسف، كانت معاناة الشعب الفلسطيني واضحة في الهجوم الذي حصل على المستشفى، والذي تستغله بعض الدول من أجل مصالحها السياسية، وخاصة السياسة المنافقة للرئيس التركي أردوغان الذي لا يزال يعتبر فلسطين جزءاً من الإمبراطورية العثمانية السابقة، فمن المعروف أن أردوغان يستغل كل الفرص من أجل استراتيجية الاحتلال، حيث يطبق سياسته المنافقة على شعب فلسطين، لكنه من ناحية أخرى، يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا وفي روج آفا كردستان، ويرى أردوغان أن فلسطين وكذلك روج آفا كردستان هي موطنه السابق خلال الفترة العثمانية، فبالنتيجة لا ينبغي لأحد أن يقبل هذه السياسة المنافقة كإحدى الأطراف المخاطبة".

وأشار المؤتمر القومي الكردستاني إلى أنه ومن أجل حل وسلام دائم، ندعو الأطراف إلى وقف هذه الحرب وحل مشاكلها بالطرق السياسية والحوارية. وأكد: "إذا لم يتم حل المشاكل الرئيسة، مثل القضيتين الكردية والفلسطينية، من خلال الوسائل السياسية، فلن يكون هناك سلام واستقرار في الشرق الأوسط".

(أ ب)