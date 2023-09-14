أصدر المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) اليوم، بياناً بمناسبة 16 أيلول، ذكرى انتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî. المرأة، الحياة، الحرية" في روجهلات (شرق كردستان) وإيران.

وذكر المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) أنهم يرون مطالب الشعب ورغباته في الحرية وإقامة دولة ديمقراطية مشروعة، وقالت: "نحن ندعم المتظاهرين والناشطين، كما ندين الهجمات التي يتم شنها على المتظاهرين".

وتابع البيان، "نحن الآن بصدد إحياء ذكرى ثورة "Jin, Jiyan, Azadî. المرأة، الحياة، الحرية" في الداخل والخارج، إذ يستعد الشعب الإيراني لذكرى انتفاضة 16 أيلول، كما إن الأحزاب السياسية في شرق كردستان بالإجماع تطلق نفس الدعوة وهذا الإجماع للقوى الكردستانية يسعدنا، وندعو جميع الكردستانيين وشعب إيران للمشاركة في الفعاليات لإحياء الذكرى السنوية لثورة "المرأة، الحياة، الحرية" كما ندعو القوى الديمقراطية في العالم إلى عدم ترك شعب إيران بمفرده".

(ف)