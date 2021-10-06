​​​​​​​KNK- ROJAVA يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني وحكومة باشور بمحاسبة قتلة الشهيد

وتعرض عضو مجلس عوائل الشهداء في حزب العمال الكردستاني، ياسين بولوت (شكري سرحد) لهجوم مسلح في الـ 17 من أيلول المنصرم من قبل الاستخبارات التركية (الميت)، وذلك في حي "جارجيرا" وسط مدينة السليمانية، ما أدى إلى استشهاده، دون محاسبة الجاني حتى الآن.

وجاء ذلك، بعدما قامت دولة الاحتلال التركي بإطلاق النار على المواطن فرهاد باريش كوندو، من باكور كردستان وإصابته، في السليمانية بتاريخ 16 أيلول.

وبهذا الصدد، قال عضو الهيئة الإدارية للمؤتمر القومي الكردستاني - روج آفا، مروان حسن لوكالتنا: "إن حزب العمال الكردستاني تأسس لتخليص الكرد من الإبادة والعبودية وإثبات حقوق الكرد بين كافة الشعوب، لذلك يتم استهداف قياداته وكوادره بشكل مستمر من قبل الاستخبارات التركية، كون الفاشية التركية لا تقبل بانتفاضة الكرد ضد سياساته الرأسمالية".

وتابع مروان حسن: "كثّفت الدولة التركية وجودها وتحركاتها الاستخباراتية في باشور كردستان في الفترة الأخيرة، واستهداف المناضل شكري سرحد ليس بالحدث الجديد، فـ (الميت) التركي يسعى إلى استهداف كافة المناضلين والقياديين الكرد".

وأوضح حسن أن مشكلة حزب العدالة والتنمية ليست مع حزب العمال الكردستاني فحسب؛ بل هو يعادي أي كيان كردي يسعى إلى الحرية، وأضاف: "نحن لا ننسى أن تركيا كانت في مقدمة الدول المعادية لاستفتاء الاستقلال في باشور كردستان، لذلك فإن كافة الشخصيات المناضلة والتي لها دور ريادي في القضية الكردية تعتبر هدفاً لتركيا".

'استهداف قيادي كردي على أرض كردستان أمر مؤسف'

وقال حسن إن لتركيا مساعٍ وخطط جديدة في باشور كردستان، وهي ضرب الكيان الكردي الذي تأسس في باشور، وبيّن: "في كل مرة تهاجم فيها تركيا جبال كردستان، تدّعي أنها الحملة الأخيرة التي ستنتهي بالقضاء على حركة الحرية (حزب العمال الكردستاني)، لكننا نرى بأن كافة حملاتها دائماً تنتهي بانتصار مقاتلي حركة الحرية، لأنهم يمثلون إرادة الكرد في كردستان كافة".

وطالب عضو الهيئة الإدارية للمؤتمر القومي الكردستاني - روج آفا، مروان حسن، سلطات حكومة باشور كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني بمحاسبة قاتلي المناضل شكري سرحد، ووضع حد للتدخل التركي في باشور كردستان للتمكن من توحيد الرأي والصف الكردي، مؤكداً أن "استهداف الاستخبارات التابعة للدول الإقليمية للقيادات الكردية على أرض كردستان يبعث على الأسف بالنسبة لنا".

وأشار مروان حسن في ختام حديثه إلى أن أهداف الاستخبارات التركية تتمثّل في استهداف القيادات الكردية في باشور كردستان، وقال: "تركيا تسعى إلى افتعال فتنة بين الأحزاب السياسية الكردية، لذلك علينا توحيد الصف الكردي في أقرب وقت لحماية الأمن القومي الكردستاني، وإذا لم نتمكن من توحيد رؤانا فإن الاستخبارات التركية ستستمر باستهداف قياداتنا وشن الهجمات على مناطقنا".

(ك)

ANHA