​​​​​​​كندا تشترط على رعاياها النساء من أسر داعش إعادة أطفالهن فقط

كشف تقرير كندي عن رفض الحكومة الكندية، استقبال نساء من رعاياها من أسر مرتزقة داعش رفقةَ أطفالهنّ وأضاف إنّ الحكومة الكندية اشترطت إرسالهم وحيدين إلى كندا.

وكشف موقع "سي بي سي" في تقرير، أنّ كندا اتصلت بأربع نساء من أسر داعش من أجل ملف العودة إلى الوطن، وتم إبلاغهنّ بأنّ عليهنّ البقاء وإرسال أطفالهنّ وحيدين، أو إبقائهم برفقتهم في المخيم.

وحثّت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدول مراراً وتكراراً على إعادة مواطنيها، كما أن كبار المسؤولين في "الأمم المتحدة" حثّوا الدول على إعادة مواطنيها، قائلين إن المحتجزين يمثلون تهديداً أكبر إذا تُركوا في شمال شرق سوريا، حيث يمكن لهؤلاء المرتزقة الفرار، لا سيما في الوقت الذي يتم فيه تحويل جهود قسد للدفاع ضد هجمات الاحتلال التركي.

(م ش)