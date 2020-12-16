​​​​​​​كنعان بركات: قواتنا تُحقّق في حوادث الاعتداء التي طالت مكاتب بعض الأحزاب

وتعرضت مكاتب بعض الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، يومي 14 و15 كانون الأول، في كل من الدرباسية وعامودا والحسكة للاعتداء، وعلى إثرها بدأت بعض الجهات بقذف التهم يمينًا ويسارًا دون أي إثبات، خدمةً لأجندات شخصية.

وفي هذا السياق، أدان الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات خلال تصريح لوكالتنا، هذه الاعتداءات، وقال: "نشجب هذه الاعتداءات التي جاءت في الوقت الذي تجري فيه مباحثات من أجل توحيد الصف الكردي في المنطقة".

وأوضح كنعان بركات أن قوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة، ومنذ اللحظة الأولى باشرت إجراء التحقيقات لمعرفة حيثيات تلك الاعتداءات التي طالت مكاتب الأحزاب، وبيّن: "أن هذه الاعتداءات منافية للقوانين النافذة في إقليم الجريرة، ولا يحق لأحد تخريب أو الهجوم على أي مكتب أو مؤسسة عامة أو خاصة".

وأكد بركات أن التحقيقات مستمرة، وأضاف: "عندما يتم اعتقال المتورطين في الاعتداءات، سيتم تسليمهم إلى المحكمة أصولًا".

(ح)

ANHA