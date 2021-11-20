​​​​​​​كلمات في كونفرانس مجلس عوائل الشهداء تؤكد السير على درب الشهداء لصد الهجمات

تستمر فعاليات الكونفرانس السابع لمجلس عوائل الشهداء في قامشلو، في صالة زانا، تحت شعار "بحرب الشعب الثورية سنهزم احتلال وفاشية الدولة التركية"، بمشاركة 200 مندوب ومندوبة من عوائل الشهداء في مدينة قامشلو وريفها.

وبعد الانتهاء من كلمة مجلس عوائل الشهداء والتي ألقتها الأمّ, نجاح كلو، تم عرض مقطع مصور للقائد عبد الله أوجلان يتضمن اقتراحاته ورسالته إلى أسر الشهداء، ثم انتُخب 3 أعضاء من مجلس عوائل الشهداء لإدارة الكونفرانس.

إلى ذلك لفتت الإدارية في مؤتمر ستار, منيجة حيدر, إلى أن مجلس عوائل الشهداء من أوائل المؤسسات التي تأسست مع انطلاق ثورة روج آفا، وتابعت: "كان حلماً لنا أن يصبح لنا قوة عسكرية، ومدارس ندرس فيها لغتنا الأم، وهذا الحلم تحقق بفضل دماء الشهداء".

وبيّنت أن الجميع مطالب بتوضيح موقفه حيال الهجمات التركية التي تطال جبال كردستان، واستخدامها الأسلحة الكيماوية ضد المقاتلين هناك، وقالت: "هدف السياسة التركية القذرة كسر إرادة الشعب الكردي".

وأكدت "أن المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي، والتي أدت إلى استشهاد 3 أشخاص من عائلة واحدة، أيقظت الشعب الكردي وشعوب المنطقة، وجددت العهد بمتابعة مسيرة الشهداء".

من جانبه، قال الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو, مسعود داوود، "إن عقد المؤتمر يعتبر رداً على السياسات القذرة التي تتبعها الدولة التركية وأعداء الشعب الكردي، وجميع المتآمرين معها والذين يراهنون على إسقاط وكسر إرادة الشعب الكردي".

وأوضح داوود أن الهجمات تؤكد أن الثورة تسير في مسارها الصحيح، وقال: "سيكون للشعب الكردي دور في المرحلة المقبلة، لذلك يجابه اليوم بهجمات؛ منذ 40 عاماً وتركيا تقول: إنها ستنهي حزب العمال الكردستاني، لكن اليوم نشاهدها تهزم أمام ضربات المقاتلين، وهذا دليل على ضعفها".

وبيّن داوود أن الشعب الكردي غيّر مسار الخريطة التي وضعت للمنطقة ووضع الحل ليس لشمال وشرق سوريا فحسب، بل لسائر شعوب الشرق الأوسط لذلك يجابه بالهجمات.

ولفت مسعود داوود إلى أن الأعوام المقبلة ستشهد ميلاداً وتاريخاً جديداً للمنطقة، ليس عبر إنهاء الهجمات بل عبر تنظيم الشعب على أساس حرب الشعب الثورية.

واستمر الكونفرانس باستلام مجلس عوائل الشهداء برقيات التهنئة من المؤسسات والحضور بمناسبة عقد الكونفرانس. وقراءة تقرير مجلس عوائل الشهداء الذي يتضمن أعمال المجلس لمدة عامين.

(أ س/آ)

ANHA