​​​​​​​كلمات في احتفالية 19 تموز تدعو إلى ضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية

وبعد تقديم مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة كرنفالًا، تم الوقوف دقيقة صمت، وإلقاء كلمات من قبل الحضور.

وفي بداية الاحتفالية هنأت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، نظيرة كورية، كافة شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا، وقالت: " بداية أحييكم جميعاً وباسمي باسم الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، وأحيي أبطال مقاومة ثورة شمال وشرق سوريا، ثورتنا التي قاومت في ظروف استثنائية وخلقت روحاً وإرادة حرة انبثقت من صلب مجتمعنا، وليست كما أرادها الغير، ثورة فكر عنصري وتغيير الاستبداد باستبداد آخر، بل قيام جميع الشعوب، بالنهوض معاً في سبيل تحقيق القيم الإنسانية القيم التي حاول الاستبداد كبحها وتشكيلها من جديد بما يضمن بقاء سلطته".

وتابعت: "فما كان منه إلا أن نفذ سلسلة إجراءات عنصرية طيلة مسيرته التي امتدت لعشرات السنين، إجراءات كثيرة لم تخلُ أحياناً من ضرب المكونات بعضها ببعض وليس آخراً محاولات زرع الفتن حتى ضمن المكون الواحد".

وأكدت نظيرة كورية: "مباركة ثورة شعوب شمال وشرق سوريا لجميعنا بعملنا النضالي وبتضحيات عظيمة مررنا بها، من مراحل صعبة، وأليمة ولكن على الرغم من كل الصعاب والألاعيب والهجمات بقينا صامدين وأثبتنا للعدو والمحتل أنه لا يستطيع كسر أملنا وإرادتنا وبإيماننا بحقوق الإنسان والديمقراطية وبأحقية قضيتنا سنكمل طريقنا حتى النصر، والحرية.

وأضافت نظيرة: "ها نحن اليوم اقتربنا من السنة العاشرة نقطف ثمار هذه الثورة شعبيًا أولًا وننتظر قطفها دولياً، واتخذت سياستنا من الإرادة العشبية أساساً لها في طروحاتها وتقرباتها السياسية مع جميع الأطراف الدولية كما أن الضغط والسياسة الشوفينية التي يمارسها العدو مازالت مستمرة، فبعد أن قام باحتلال وتهجير أهالي مدن بأكملها مثل عفرين وسري كانيه وكري سبي ها هو اليوم يحرم مئات الآلاف من المواطنين السوريين من المياه في سياسة عنصرية لم يسبقه فيها أحد".

"في الذكرى التاسعة لثورة 19 تموز.. يجب الاعتراف بالإدارة الذاتية"

ووجهت نظيرة باسم الإدارة الذاتية رسالة إلى دول العالم: "من هنا نوجه رسالتنا إلى جميع مكونات شمال وشرق سوريا بضرورة الالتفاف حول الإدارة الذاتية ونحثكم على ضرورة التكاتف الشعبي والجماهيري للتصدي لجميع محاولات الفتن التي يقوم بها أعداؤنا".

وشددت نظيرة على ضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية سياسيًا، وقالت: "كما نتوجه إلى دول العالم الحر ونذكرهم بما قدمنا من تضحيات لحمايتهم من الإرهاب العالمي المتمثل بداعش والنصرة وندعوهم للاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية الديمقراطية الضمان الوحيد لخلاص سوريا ووحدتها ففي هذه الحرب الطويلة التي وإن بقيت لن يسلم من أتونها جميع دول المنطقة بل وحتى دول الغرب".

ومن جانبها، أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار، رمزية محمد، أن ثورة 19 تموز اندلعت في روج آفا لتنتقل شرارتها إلى كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وباركت حلول الذكرى السنوية التاسعة على الشهداء والشهيدات اللواتي ضحين بأرواحهن لتحرير شعبهم من العبودية والاضطهاد.

وأكدت أن ثورة 19 تموز أصبحت مثالًا يحتذى به وذلك جراء تسع سنوات من النضال والمقاومة في وجه الأنظمة الاستبدادية والرأسمالية، وقالت: "تصدينا لكافة المحاولات الإرهابية بدءاً من داعش وهزيمته في عقر داره وهذه المقاومة تكللت بالنجاح وكل هذه المقاومة جاءت نتيجة المقاومة الشعبية".

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ANHA