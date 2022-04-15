​​​​​​​كلدانيو وأشوريو وسريان ديرك يحيون ذكرة موت ودفن السيد المسيح

توافد المئات من كلدانيي وآشوريي وسريان ديرك إلى كنيسة مار جرجس للصلوات والدعاء بذكرى "موت ودفن المسيح" .

وقدمت فرقة الأناشيد الخاصة بكنيسة مار جرجس عدد من التراتيل والأدعية الخاصة بهذه المناسبة.

وبعدها قرأ راعي كنيسة مار جرجس جميل سمعان يشوع الكتاب المقدس ومن ثم ترتيل الدعوات والصلوات.

وبعد الانتهاء من الكلمات وضع هيكل المسيح في تابوت وحمل على الأكتاف وتجولوا في شوارع ديرك.

وخلال احياء الذكرى، قالت سيدي إبراهيم حنا لوكالتنا: يأتي احياء الذكرى بعد صوم المسيح أربعين يوماً وطبعاً يأتي هذا العيد بعد عيد الشعانين".

وتابعت سيدي "إن احياء هذا اليوم هو لخلاص البشر من قبل المسيح عليه السلام من الخطيئة".

وتضمنت طقوس احياء الذكرى إنشاد التراتيل وإقامة قداس خاص بموت ودفن السيد المسيح الذي “منح الحياة والحب والسلام للإنسانية".

هذا ومن المزمع الاحتفال بعيد القيامة، يوم الأحد القادم.

)ع-ع، س- م/ل(

ANHA