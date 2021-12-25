​​​​​​​كلدانيو ديرك يحتفلون بقداس ميلاد المسيح

وبدأ الحفل على أنغام الناقوس للاحتفال بقداس بداية السنة، وهو "لطلب بركة الربّ لترافق وتحفظ النعم من كل شر ووباء، وفيه رفع الجماعة المؤمنة الصلاة على نية السلام لوفرة الغلات وتوفيق البشرية جمعاء".

وقرئت الأدعية والصلوات من قبل راعي كنيسة مار جرجس للكلدان جميل سمعان يشوع، وردد المحتفلون التراتيل بقداس بداية السنة وميلاد المسيح.

كما قدمت فرقة المرتلين الخاصة بكنيسة مار جرجس عدداً من التراتيل والأدعية بقداس بداية السنة.

وبعد الانتهاء من طقوس القداس، تبادل المحتفلون التبريكات فيما بينهم.

(ع ع/س ر)

ANHA