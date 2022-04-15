​​​​​​​كلدانيو ديرك يحتفلون بعيد القيامة

توافد المئات من كلدانيي ديرك إلى كنيسة مار جرجس للصلوات والدعاء بعيد القيامة (الجمعة العظيمة) ويعد عيد القيامة احتفالاً بـقيام السيد المسيح من بين الأموات.

وقدمت فرقة الأناشيد الخاصة بكنيسة مار جرجس عدد من التراتيل والأدعية الخاصة بعيد القيامة.

وبعدها قرأ راعي كنيسة مار جرجس جميل سمعان يشوع الكتاب المقدس ومن ثم ترتيل الدعوات والصلوات.

وبعد الانتهاء من الكلمات وضع هيكل المسيح في تابوت وحمل على الأكتاف وتجولوا في شوارع ديرك.

وخلال الاحتفالية بعيد القيامة قالت سيدي إبراهيم حنا لوكالتنا: تأتي الاحتفالية بعيد القيامة بعد صوم المسيح أربعين يوماً وطبعاً يأتي هذا العيد بعد عيد الشعانين".

وتابعت سيدي "إن الاحتفال بهذا اليوم كان بيوم خلاص البشر من قبل المسيح عليه السلام من الخطيئة".

وتضمنت طقوس العيد إنشاد التراتيل وإقامة قداس خاص لعيد قيامة السيد المسيح الذي “منح الحياة والحب والسلام للإنسانية".

هذا وسبق عيد القيامة، الاحتفال بأحد الشعانين وخميس الأسرار والجمعة العظيمة وسبت النور لينتهي بأحد القيامة.

(ع-ع، س- م/ل)

ANHA