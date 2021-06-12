​​​​​​​كل مسؤولي تركيا باستثناء أردوغان يجرون زيارة مفاجئة إلى ليبيا

ويضم الوفد وزراء الخارجية، الدفاع والداخلية ورئيس الاستخبارات ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية والناطق باسم الرئاسة، بحسب سكاي نيوز.

وتأتي الزيارة قبل القمة المقررة لقادة حلف شمال الأطلسي المقررة في الـ 14 من حزيران/ يونيو الجاري، وكذلك مؤتمر "برلين 2" الذي دعت ألمانيا والأمم إلى عقده في 23 من الشهر الجاري.

كما تتزامن الزيارة في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش اتصالاته لحشد المزيد من الدعم للعملية السياسية في ليبيا.

وبحسب خريطة الطريق، التي تم الاتفاق عليها من جانب الدول الكبرى والأطراف الليبية، وبإشراف الأمم المتحدة، فإنه يجب انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، ولكن لا تزال تركيا ترفض بإصرار سحب قواتها من البلاد، وإخلاء قواعدها، بدعوة أنها موجودة على أساس اتفاق مع حكومة السراج، كما ترفض سحب مرتزقتها السوريين والذين يبلغ تعدادهم نحو 20 ألف مرتزق.

(ش ع)