​​​​​​​كل فرد ملزم بحماية نفسه والمحيطين به

شدّد أهالي مقاطعة قامشلو على ضرورة تقيّد كافة المواطنين بالتدابير الاحترازية، والقرارات الصادرة من هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا بصدد فيروس كورونا، الذي انتشر بشكل سريع في المنطقة، وأكدوا على ضرورة فرض حالة حظر كامل في حال ارتفاع الخط البياني لعدد الإصابات.

في الأشهر الثلاث الماضية كان الخط البياني لعدد الإصابات بفيروس كورونا ثابتاً في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث أن عدد الإصابات لم يكن يتجاوز الـ 20 إصابة، ولكنه ارتفع بشكل متسارع منذ بداية شهر تشرين الأول ووصل عدد الإصابات في اليوم الواحد في بعض الأحيان إلى أكثر من 300 إصابة، بالإضافة لتسجيل عدد من الوفيات.

وأعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 27 تشرين الأول بموجب القرار رقم (173) القاضي بفرض حظر جزئي على المنطقة بعد زيادة تفشي وباء كورونا، اعتباراً من 30 تشرين الأول ولغاية 8 تشرين الثاني.

وقال المواطن وليد العطوري أثناء صدور قرار الإدارة الذاتية بالحظر الجزئي : "من الجيد تطبيق قرار الحظر الجزئي حفاظاً على سلامتنا، ويتوجب فرض حظر كلي في حال ازدياد عدد الاصابات والوفيات بهذه الوتيرة".

وشدّد وليد على وجوب الالتزام بالتدابير الوقائية من غسل اليدين باستمرار واستخدام المعقّمات، واتباع الإجراءات الوقائية الأخرى كارتداء الكمامات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة كالمطاعم، والجوامع، والحدائق لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

حماد نايف النهير من أهالي منطقة تل كوجر كان متواجداً في المدينة للعلاج، قال إن قرار الحظر الجزئي هو في خدمة ومصلحة المواطنين للحفاظ على صحتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وقال: "نتخذ التدابير الوقائية بالابتعاد عن التجمعات والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية"، وشدّد على ضرورة تقيد الجميع بالتدابير والقرارات الصادرة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم.

ويرى المواطن عبد الكريم حسين أن قرار الحظر الجزئي صائباً، مشيراً: "لا يمكن إغلاق المحلات بشكل نهائي، وفرض حظر كلي فهناك العديد من الناس يؤمّنون قوتهم اليومي عبر الأعمال اليومية"، وأكد بأن كل فرد ملزم الآن بحماية نفسه والمحيطين به.

(أ ب)

ANHA