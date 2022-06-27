​​​​​​​KJK: مقاومة الكريلا ومسيرة خمسين عاماً من القيادة ونضال المرأة يستحقون النصر

أصدرت منظومة المرأة الكردستانية (KJK) بيان إلى الرأي العام ونقلته وكالة فرات للأنباء.

قالت فيه إن مقاتلات وحدات المرأة الحرة (YJA-STAR) وقوات الدفاع الشعبي HPG)) ردوا على الضربات الجوية وضربات الطائرات المسيرة والأسلحة الكيماوية التي لم تستطع القوى الكبرى تحملها لمدة شهر. كما حيت المنظومة الفعاليات الشعبية والنسوية في كل مكان لدعم مقاتلي كريلا، وخاصة المسيرة الأخيرة في دوسلدورف.

وأشارت منظومة المرأة الكردستانية في بيانها إلى أنه في مثل هذه المرحلة الحساسة، من المهم للغاية ليس فقط دعم مقاتلي الكريلا، ولكن أيضاً تصعيد النضال وتحقيق النصر من خلال الانتقام. ونوهت إلى أن "الحرب التي شنت بقيادة قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة YJA – STAR)) تستحق انتصاراً عظيماً، ويستحق نضال القائد لمدة خمسين عام الانتصار في العام الخمسين، والنضال المشرف للمرأة يستحق الانتصار، وعلى هذا الأساس سننتصر على خطى النصر للقائد آبو، وبمقاومة مقاتلي الكريلا ونضال المرأة، سننتصر بالتأكيد".

وأرسلت منظومة المرأة الكردستانية (KJK) رسالة إلى الشعب الكردي الوطني والرأي العام الديمقراطي ولكل امرأة حرة، جاء فيها:

"قبل حلول 30 حزيران 2022، مقاتلونا في زاب، آفاشين، متينا، بوتان، آمد يقاتلون بحزم من أجل وطنهم فهم يقاتلون بروح فدائية كالشهيدة زيلان، وأصبحوا شعلة من النار، إن مقاتلي الكريلا الذين يسيرون على خطى زيلان يسيرون بثقة كبيرة ضد نظام الإبادة والاستبداد، ويكتبون الخلود بأحرف من ذهب في كردستان وتاريخ الإنسانية، نستذكر بمحبة واحترام الشهيدة زيلان ورفاقنا الذين استشهدوا في كل ركن من كردستان، شهدائنا خالدون بهزيمة الموت، ونعد بأننا سنحطم نظام إمرالي ونبني كردستان حرة، وإن تحقيق النصر هو السبيل الوحيد الذي يليق بالشهداء العظماء.

نستمد القوة من مقاتلي الكريلا

الحرب الأصعب في تاريخنا وفي قرننا تجري في جبال كردستان، إن مقاتلي كردستان الذين يعيشون في مستوى عالي من الحب للوطن يتركون آثاراً جديدة وكبيرة في مجرى التاريخ بمقاومتهم وحربهم العظيمة، ويعيدون عبر روح كومينالية إحياء ذكرى الحرية التي يراد القضاء عليها، إن مقاتلو كردستان الذين يحملون حقيقة عظيمة في قلوبهم الشابة والفدائية، قاتلوا في زاب وأفاشين ومتينا، بأسلوب مقاتلي الكريلا في القرن الـ21، حيث تبعثرت الأحلام العثمانية بالحكم الفاشي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في زاب إلى كابوس وتحطمت خططهم لتحديث لوزان في العام المائة، في الذكرى الخمسين لحركة الحرية، يحطم المقاتلون سياسات الإبادة القائمة منذ 100 عام، بقلب وعقل وأسلوب وتضحية لا مثيل لها، الطائرة التي لا تستطيع حتى الدول الكبيرة الصمود لمدة شهر أمامها، فإن مقاتلي الكريلا يردون على ضربات الطائرات بدون طيار والأسلحة النووية والكيماوية بقوة خارقة، نحن في منظومة المرأة الكردستانية KJK)) نحيي مقاتلي وحدات المرأة الحرة ((YJA - STAR وقوات الدفاع الشعبي (HPG) الذين كانوا أهل لهذه الحرب العظيمة عبر التاريخ، ونعرب بأننا نستمد القوة من انتصاراتهم ومن كل ضربة يلحقونها بالعدو.

هذه المقاومة والانتصار الكبير لمقاتلينا، يثبتان مرة أخرى أن كل سياسات الاحتلال قد فشلت، حيث وصلت النهضة الكردية الكبرى إلى مرحلة جديدة في نضالها من أجل الوجود والحرية، نداء مقاتلي كردستان لجنود العدو "الاستسلام" ورسالة "هذه هي كردستان، لها مدخل ولكن بدون مخرج" ووقفوا على الحقيقة والقول؛ مئتي عام، والسياسات القديمة مفلسة، والآن يجب تغيير ذلك، يجب على القوى الدولية والإقليمية الآن أن ترى هذا الواقع وتعيد تحديد سياساتها في كردستان، وإعادة النظر إلى سياساتها في كردستان عبر إنكار وجود الكرد الأحرار، لقد ولت أيام القهر وسياسات الإبادة والخيانة، استراتيجيتنا الخاصة بالكردي الحر والمرأة الحرة وإصرارنا على هذه الاستراتيجية تجاوزت كل السياسات الكلاسيكية، عدا اليأس الذي يفرضه العدو والقوى الخائنة.

نحيي فعاليات الشعب والمرأة

المهم هو تصعيد نضالنا ضد الفاشية والديكتاتورية بهذه الحرب الطاهرة والفدائية لشعبنا والمرأة ومحاصرة العدو بالكامل، في هذه المرحلة التاريخية الحرجة للغاية، لا يجب دعم مقاتلي الكريلا فقط وإنما تصعيد الانتقام والتركيز على النصر بأسلوب مقاتلي الكريلا، فإن الكفاح ضد العدو مهم أيضاً، لا سيما المرأة يجب أن نطور قوة قتالية واثقة من نفسها ومنظمة ونشطة تستجيب على أعلى مستوى لهجمات الإبادة والتحيز الجنسي، حيث تنظم فعاليات بقيادة المرأة في جميع مناطق كردستان وهذا أمر مهم للغاية، وعلى هذا الأساس نحيي فعاليات شعبنا ونسائنا في كل مكان لدعم مقاتلي الكريلا وخاصة المسيرة الأخيرة في دوسلدورف، حيث يجب أن نبني الاستمرارية والسيادة لفضح هذه الأعمال وهزيمة العدو، وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نكون لائقين بمقاومة مقاتلي الكريلا وشهدائنا الخالدين، فالرسالة الأساسية التي يوجهها لنا الشهداء هي المقاومة والنصر.

هذه الحرب تستحق النصر فقط

ونحن في منظومة المرأة الكردستانية (KJK) ندعو جميع أفراد شعبنا، وخاصة النساء والشباب وجميع المكونات المتعاطفة والأصدقاء إلى تصعيد النضال الحالي، وندعو بطريقة لا يمكن للعدو التنفس، وسنواصل الكفاح بالطريقة التي سينتهي بها العدو، هذه الحرب التي تقودها قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة (YJA -STAR)، تستحق النصر، مسيرة القيادة البالغة من العمر 50 عاماً تستحق النصر في عامها الخمسين، والنضال المجيد للمرأة يستحق النصر، وعلى هذا الأساس، سنكون على خط النصر للقائد آبو، مع مقاومة حرب مقاتلي الكريلا والنضال الحازم للمرأة، وسوف نحقق النصر بالتأكيد".

(ي م)