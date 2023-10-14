​​​​​​​KJK تؤكد أن الحملة العالمية أظهرت التأثير العلمي لفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان

أصدرت منظومة المرأة الكردستانية KJK، بياناً كتابياً حيّت فيه الحملات التي أقيمت في الكثير من دول العالم في 10 تشرين الأول الجاري، من أجل حرية قائد عبد الله أوجلان.

جاء في نصه:

إن القائد عبد الله أوجلان محتجز داخل زنزانة انفرادية في سجن إمرالي منذ 25 عاماً، نهنئ كافة الأصدقاء الذين شاركوا في حملة "الحرية لعبد الله أوجلان، وإيجاد الحل السياسي للقضية الكردية"، حيث كان من المقرر أن تجرى هذه الحملة المنظمة في 74 مركزاً حول العالم في العاشر من تشرين الأول، ولكنها جرت في أكثر من 100 مركز، وكحركة المرأة الكردية نحيي النساء لتوليهن دور القيادة لهذه الحملة التي جرت في آن واحد في أماكن عديدة من العالم، ومنها بنغلاديش، وطوكيو، والهند، وكينيا، وجنوب أفريقيا، وأمريكا اللاتينية وأوروبا، ولمشاركتهن في البيانات والحملات الاحتجاجية التي أجرتها النساء وحدهن في العديد من الأماكن.

كما نوّد التأكيد على أن هذه الحملة العالمية من أجل الحرية التي جرت ضد المؤامرة الدولية قدمت قوة ودعماً كبيراً لكل من حرية القائد عبد الله أوجلان وإيجاد الحل السياسي للقضية الكردية، ونعتقد أن هذه الحملات ستحسم نتيجة هذه العملية بالنجاح.

إن الفعاليات التي جرت على مستوى العالم أظهرت التأثير العالمي لفكر وفلسفة القائد أوجلان، وأهمية التضامن الدولي مع الشعوب المضطهدة والمرأة والقوى المناهضة للنظام، لقد كانت هناك مشاركة كثيفة من مختلف الفئات والشرائح وبشكل خاص من قبل اليساريين والاشتراكيين والمناهضين للرأسمالية وعلماء البيئة والأناركيين والنساء.

هذه الفعاليات خلقت مثالاً عن الموقف النضالي المنظم للمرأة والشعوب المضطهدة، ومع مواصلة تقوية وتوسيع وتطوير هذا التضامن والوحدة الكبيرين اللذين تم بناء أسسهما، سيكون هناك موقف ثابت ضد الحروب والإبادة العرقية والفاشية والتمييز الجنسي والعنصرية والتدمير البيئي ومشاكل المناخ، إننا نعتبر الأحداث التي جرت بمثابة خطوة مهمة في توجه الموقف العالمي ضد بؤر القوة وسلطة الهيمنة الذكورية.

العزلة المفروضة على القائد أوجلان تحولت إلى هجوم إبادة جماعية ضد جميع الأكراد، حيث يتم قصف المناطق المدنية في روج آفا وإقليم كردستان، ويتم قتل المدنيين والنساء والأطفال وكبار السن وقوات الدفاع، وأصيب خلالها أيضاً نساء وأطفال بالقصف المستمر على منازل المدنيين ودور العبادة في مخيم مخمور الخاضع لحماية الأمم المتحدة.

لن يتراجع الشعب الكردي عن نضاله من خلال هجمات الإبادة العرقية، وفي هذه المرحلة نؤكد على وقوفنا إلى جانب شعبنا المقيم في مخمور ونرسل تمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل.

نحيي جميع أصدقاء الشعب الكردي الذين شاركوا في الفعاليات التي نظمت في نطاق حملة "الحرية لعبد الله أوجلان، وإيجاد الحل السياسي للقضية الكردية"، وفي الوقت الذي يهتز فيه عالمنا بسبب الحروب القذرة والبربرية التي تشنها الحكومات، فإن أصواتكم ومطالبكم ورسائلكم التضامنية ذات الجوهر الديمقراطي الإنساني والعالمي والتي تنير البشرية قد خلقت الأمل في بناء عالم يسوده الحرية.

كما أننا نأمل أن تشكل هذه الحملات نموذجاً للنضال ضد الرأسمالية، إلى اجتماعات أقوى ووسيلة لوقف مسيرة النظام الرأسمالي الهمجي، ونقول إن مقاومة القائد أوجلان التي تمثل نضالنا ومقاومتنا جميعاً، سوف تنتصر بالتأكيد من خلال قوة نضالنا المشترك، سيجتمع القائد عبد الله أوجلان مع حريته الجسدية".

(س ع)