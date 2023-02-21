​​​​​​​KJK تهنأ باليوم العالمي للغة الأم

يوافق اليوم (21 شباط) اليوم العالمي للغة الأم، وفي هذه المناسبة، أصدرت لجنة التعليم في منظومة المرأة الكردستانية (KJK) بياناً كتابياً، نشرته وكالة فرات للأنباء.

وقالت المنظومة في مطلع البيان: "اللغة الأم، هي هوية وثقافة الشعوب، هي الحق الطبيعي الأكثر قداسة للإنسان، وبالأخص لنا، نحن الشعب الكُردي، كالقائد أوجلان المكافح الحقيقي في سبيل اللغة الكُردية، الذي فتح آفاقاً واسعة لتطور لغتنا الأم بنضاله ومحاولاته الدائمة، ونشر بيننا الوعي بالاستقلال والحرية، لذلك وقبل كل شيء، نحييه بكل احترام وامتنان في يوم اللغة الأم هذا (21 شباط)، ونعبر عن امتناننا وشكرنا للقائد أوجلان.

كما هنأت "في شخص كل أمهاتنا اللواتي ربين أطفالهن وعلموهن اللغة الكُردية في سبيل عدم ضياع قيم ثقافتنا الاجتماعية والوطنية، نحيي كافة مناضلي ومدرسي اللغة الكردية في أجزاء كردستان الأربعة وخارج الوطن، ونهنئهم جميعاً في هذا اليوم".

يتبع...

(ي م)