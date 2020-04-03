​​​​​​​خيمتين للإجراءات الاحترازية في مستوصف الشدادي

لاستيعاب عدد أكبر من المراجعين، وتوفير الخدمات الطبية لهم أعلن الهلال الأحمر الكردي في الـ17 من شهر آذار/مارس المنصرم عن تعليق خدماته جزئياً في مستوصف الشدادي من أجل توسيعه.

واتخذ المستوصف إجراءات احترازية أولية، بعد قرار بحظر التجوال بين وداخل مدن شمال وشرق سوريا، لضمان عدم انتشار وباء كورونا.

وتتمثل الإجراءات المتخذة من قبل الهلال الأحمر الكردي في مستوصف الشدادي بجهاز فحص للحرارة، وخيمتين للحجر الصحي في حال الاشتباه بأي حالة لدى المراجعين بأعراض كورونا.

المستوصف أصبح من أهم المراكز الطبية الخدمية في ناحية الشدادي, تعتمد عليه أكثر من 500 قرية في الريف.

الإدارية في مستوصف الشدادي جوانا علي، تحدثت عن كيفية استقبال المراجعين من قبل فريق مختص بجهاز فحص للحرارة، وفي حال الاشتباه بوجود أعراض الفيروس على أي مراجع، يتم عزله في خيمة العزل لعرضه على أطباء المستوصف.

ونوهت جوانا علي إلى تشكيل فريق طوارئ في الحسكة مجهز تجهيزاً كاملاً، ويتم التواصل معه بشكل مباشر في حين الاشتباه بأي حالة ليتم عن طريقه نقل المريض إلى الفحص الشامل والتأكد من سلامته.

وأشارت جوانا علي، إلى توزيع بروشورات ورقية على المراجعين من قبل فريق التثقيف الصحي، فيها كافة الإرشادات الوقائية من الفيروس.

وأكدت جوانا علي في حديثها على التزام الأهالي بقرار الحظر بنسبة تجاوزت الـ ٨٠ %بالمئة، وذلك لإدراكهم خطورة الفيروس.

وناشدت المواطنين الذين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية وقرار الحظر، أن يأخذوا الأمر بجدية أكثر، للحفاظ على سلامتهم وسلامة أولادهم.

ولفتت إلى عدم تسجيل أية حالة نتيجة الوعي واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية من قبل الأهالي والإدارة الذاتية، متمنية السلامة والصحة للجميع.

(هـ ن)

ANHA