​​​​​​​خيمة الحسكة تستمر بقراءة كتب ومجلدات القائد أوجلان ومحامو الرقة يعلنون وقوفهم مع القائد

بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان في الـ 15 من شباط/ فبراير عام 1999، ينظم العديد من المؤسسات في شمال وشرق سوريا فعالياتٍ منددةً بالمؤامرة، مؤكدين دعمهم للقائد عبدالله أوجلان، ويستنكرون العزلة المشدّدة عليه.

الحسكة

في مدينة الحسكة نظمت حركة الشبيبة الثورية بالتنسيق حركة الثقافة والفن واتحاد المثقفين بالمدينة، يوم أمس، معرضاَ للصور وكتب القائد، وذلك تحت شعار "الحرية والعدالة للقائد عبدالله أوجلان".

وتضمّن المعرض العشرات من اللوحات الخشبية المنقوش عليها صور القائد عبدالله أوجلان و والدته، بالإضافة إلى المئات من كتب ومجلدات القائد أوجلان.

الكتب المعروضة كانت "مسألة الشخصية في كردستان، الحضارة الدّيمقراطية (أزمة المدنية وحلّ الحضارة الديمقراطية في الشرق الأوسط - بكافة أجزائها)، الأمة الدّيمقراطية وجذورها، كيف نعيش - بكافة أجزائها (والتي تتمحور حول حقيقة العلاقات في كردستان وقضية النضال من أجل الحرية والمرأة الكردستانية الحرة)، رسائل الأمل، مختارات من تحليلات القائد أوجلان، الإصرار على الاشتراكية إصرار على بناء الإنسان، سوسيولوجيا الحرية ومشاكل المجتمع والمرأة والعائلة".

وزينت خيمة المعرض التي نُصبت في حديقة القائد آبو الواقعة في حي الناصرة، بصور القائد عبدالله أوجلان، والرموز الكردية.

وتستمر فعالية الخيمة في يومها الثاني بمشاركة عدة وفودٍ من اتحاد المعلمين، أعضاء هيئة الصحة والمجالس المدينة في المدينة، بالإضافة إلى قوات حماية المجتمع.

وتجول المشاركون حين وصولهم إلى الخيمة للاطلاع على الصور المعلقة وقراءة كتب القائد عبدالله أوجلان المعروضة.

ومن ثم سرد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي عبد الغني أوسو، خلال إلقاء محاضرة عن المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان، مراحل حياة القائد منذ طفولته ونضاله إلى اليوم الذي اعتقل فيه من قبل قوى دولية سلمته إلى تركيا.

عبد الغني أوسو، بيّن أن هدفهم من اعتقال القائد هو القضاء على حركة الحرية، وقال : "ولكن بفضل إرادتنا القوية ، و دماء شهدائنا، وفكر وفلسفة القائد أوجلان، ونتيجة ظهور المشروع الديمقراطي في مدرسة الأمة الديمقراطية سجن إمرالي" لن يستطيعوا النيل من قوتنا.

ودعا أوسو في نهاية حديثه كافة الشعوب إلى قراءة كتب ومجلدات القائد عبدالله أوجلان وتحليل أقواله، "لأن فكر القائد أوجلان كبيرٌ وواسعٌ، ويشير من خلال فسلفته إلى المخططات التي تحاك ضدنا وضد مشروعنا الديمقراطي".

ويشار إلى أن المعرض في يومه الثالث، و سيستمر حتى 14 من الشهر الجاري، ، وستشارك فيه وفود من أعضاء لجنة الاقتصاد وحركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب سوريا المستقبل.

الرقة

وتجمّع العشّرات من الحقوقييّن وأعضاء منظّمات المجتمع المدني للإدلاء ببيان يستنكرون فيها المؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان ، وكان ذلك خلال بيان ألقي اليوم.

وقُرأ البيان من قبل المحامي في ديوان العدالة الاجتماعية في الرقة مشلب الأحمد ، وجاء فيه:

"قوى الظّلام المتمثلة بحزب العدّالة والتنمية وزعيمهُ أردوغان تمارس كل أشكال العنف ضد كل مواطن في سوريا وخصوصاً محاربة التّجربة الدّيمقراطية الوليدة لأنها تشكل خطراً حقيقياً على النّظام التركي بنشرها روح الإخاء والتّعايش المشترك السّلمي بين مكونات سوريا عامّة وفي شمال شرق سوريا خاصة.

ومن أهم هذه الممارسات هو اعتقال القائد والمفكر والفيلسوف عبدالله أوجلان مفكر ومؤسس ( الأمّة الديمقراطية ) الذي أثبتت نجاحها في معالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في شمال وشرق سوريا.

وحرّبنا مع قوى الظلام في الخارج لن تشغلنا عن قوى الظلام في الداخل ، لأنها أشد خطراً من العدّو الخارجي، وذلك بنشرها للفساد والإفساد في المؤسسات الوليدة للإدارة الذاتية.

ونحن محامي الرقة نؤكد على استعدادنا الدائم للدفاع عن مفكر الأمّة الديمقراطية حتّى تحريره من الاعتقال القسّري الذي لم يمنع نشر هذا الفكر لدى كافة المكونات، لأنه ليس حكراً على الكرد وحدهم فهو مفك أُممي وملكاً لكل الشّعوب الحرّة .

"ونحن محامي الرقة نكرر وقوفنا بوجه كل أشكال الاعتقال خارج القانون، ومحاربّة الفساد أينما وجد، حتّى نصل إلى الهدف المنشود ،وهو مجتمع حر طبيعيّ خالي من كل ممارسات التّسلط".

(كروب/هـ ن)

ANHA