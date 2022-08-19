​​​​​​​خيمة الاعتصام تتواصل في يومها الثامن وسط استهجان للصمت الدولي إزاء جرائم تركيا

للاحتجاج على هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وصمت القوى الدولية حيالها، نصبت قوات حماية المجتمع (HPC) بالتنسيق مع مؤتمر ستار في ١٢ آب الجاري، خيمة اعتصام أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو، وتستمر هذه الفعالية في يومها الثامن، حيث يتوافد إلى خيمة الاعتصام كل يوم أعضاء مؤسسات مناطق إقليم الجزيرة؛ للتعبير عن موقفهم من الهجمات والمطالبة باتخاذ موقف حاسم حيالها.

زُيّنت الخيمة بصور الأطفال الذين أصيبوا في الهجمات الاحتلالية، وصور الشهداء وأعلام مؤتمر ستار، وقوات حماية ومجلس عوائل الشهداء.

وتوافد إلى خيمة الاعتصام في يومها الثامن أعضاء مجلس عوائل الشهداء لناحية ديرك، بالإضافة الى العشرات من الأهالي.

عل هامش الفعالية، تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء، محمود أحمد، لوكالتنا عن أسباب انضمامهم إلى خيمة الاعتصام "نريد إيصال صوتنا إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا وروسيا والعالم أجمع، بأننا قدمنا خدمات إنسانية للعالم أجمع بفضل تضحيات شهدائنا، وقضينا على مرتزقة داعش".

أضاف أحمد "تركيا دولة مارقة، لو كان لها أخلاق لما تجرأت على استهداف شبابنا وشاباتنا، أمام مرأى الجميع بطائراتها المسيّرة، دون أن يحرك العالم ساكناً".

أشار محمود أحمد إلى الخسائر الفادحة لأميركا في حروبها السابقة، قائلاً: "خسرت أميركا في حرب أفغانستان ما يقارب 20 ألف جندي، وفي العراق ما يزيد عن 10 آلاف جندي، أما في سوريا، وبعد مرور ثمانية أعوام على جميع المعارك التي خاضتها فلم تخسر سوى 3 من جنودها، والفضل في ذلك يعود لأبنائنا وبناتنا الذين تحمّلوا مسؤولية حماية الإنسانية على عاتقهم".

كما تساءل عضو مجلس عوائل الشهداء محمود أحمد في ختام كلمته "هل هذا جزاء من تحمّل مسؤولية حماية الإنسانية على عاتقه، أين وجدان الإنسانية؟".

وطالب أهالي ناحية ديرك في ختام الفعالية بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا "فليفرض الحظر الجوي على مناطق روج آفا".

وبحسب برنامج الفعالية، فمن المقرر أن يتوافد إلى خيمة الاعتصام يوم غد، أعضاء لجنة تدريب مجتمع ديمقراطي (KPÇ).

(ك آ/ ل م)

ANHA