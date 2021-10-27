​​​​​​​خيمة الاعتصام في سيمالكا تستمر في يومها الـ23 وسط مشاركة أمهات الشهداء والسلام

ويواصل أهالي إقليم الجزيرة الاعتصام بالقرب من معبر سيمالكا الفاصل بين روج آفا وباشور(جنوب كردستان) منذ الخامس من تشرين الأول الجاري، ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والمطالبة بجثامين شهداء كمين خليفان.

وتوجهت أمهات الشهداء من ناحية تربة سبيه وأمهات السلام إلى معبر سيمالكا الحدودي للمشاركة في خيمة الاعتصام؛ للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي من قوات الدفاع الشعبي (الكريلا).

وكانت قوات الديمقراطي الكردستاني قد استهدفت مجموعة مؤلفة من سبعة مقاتلين ومقاتلات من الكريلا في الـ 28-29 من آب/ أغسطس الماضي، في منطقة خليفان، أثناء توجهها من منطقة قنديل إلى بهدينان، واستشهد على إثره خمسة من المقاتلين، وأُسِرَ مقاتل مصاب، فيما نجا المقاتل السابع، بحسب بيان سابق للمركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

هذا، وسيستمر الاعتصام غداً بمشاركة أهالي قامشلو وأعضاء بلديات الشعب التابعة لمقاطعة قامشلو.

(ع ع/آ)

ANHA