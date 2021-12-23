​​​​​​​خيمة الاعتصام في سيمالكا تستمر في يومها الـ 80 وسط مشاركة أهالي تل تمر

يواصل أهالي إقليم الجزيرة اعتصامهم بالقرب من معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور(جنوب كردستان) منذ الـ 5 من تشرين الأول الماضي، ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والمطالبة بجثامين شهداء كمين خليفان.

ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان، وسردم جودي اللذين استشهدا في الكمين الذي نصبه مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني في الـ 28 – 29 من آب الماضي بمنطقة خليفان، رغم مناشدات أمهات السلام ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومكاتب شؤون الأديان ومكونات شمال وشرق سوريا.

واستلم مناوبة خيمة الاعتصام، التي تستمر في يومها الـ80، أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، والذين أكدوا بدورهم على مواصلة الاعتصام حتى استلام جثامين الشهداء. كما شددوا على ضرورة مقاومة سياسات فرض الحصار عبر إغلاق المعابر الحدودية التي ينتهجها الحزب الديمقراطي بحق مكونات شمال وشرق سوريا.

وأغلقت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في الـ 19 من كانون الأول الجاري، معبر الوليد التابع لجنوب كردستان والمحاذي لمعبر السويدية في منطقة الكوجرات التابعة لناحية ديرك بعد قرار من إدارة معبر فيش خابور. في حين أغلق معبر فيش خابور المقابل لمعبر سيمالكا أيضاً في الـ 16 من كانون الأول الجاري.

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ANHA