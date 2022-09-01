​​​​​​​خيمة الاعتصام في قامشلو تكمل 21 يوماً وسط تأكيدات على استمرار النضال حتى دحر الاحتلال

تستمر فعالية خيمة الاعتصام المنددة بجرائم وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو في يومها الـ 21، تحت شعار "أين هي عدالتكم وضميركم" في إشارة إلى صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم.

شاركت في فعالية خيمة الاعتصام المنظمة من قبل قوات حماية المجتمع – المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار، اليوم الخميس، العشرات من الأهالي وأعضاء وعضوات قوات حماية المجتمع في مقاطعة الحسكة.

وعلقت في خيمة الاعتصام صور الأطفال الذين استشهدوا وأصيبوا خلال هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، بالإضافة إلى أعلام مجلس عوائل الشهداء، ويافطات كتب عليها "لا للاحتلال"، و "الموت للخيانة"، و"الحرية للقائد أوجلان".

بدأت فعاليات الخيمة بوقوف المشاركين دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية في قوات حماية المجتمع - المرأة لمقاطعة الحسكة، نجلاء قمر، كلمة أشادت من خلالها بصمود ومقاومة مكونات شمال وشرق سوريا في وجه الدولة الفاشية التركية، وأكدت: "نحن مكونات شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتها وطوائفها، وبمساندتنا لقواتنا وصمودنا كشعب واحد، سنردع هجمات ومخططات الاحتلال التركي".

في حين طالبت إدارية قوات حماية المجتمع في مخيم سري كانيه، غزالة داوود، المنظمات الحقوقية والعالمية الذين يدعون مناهضة العنف ويناضلون من أجل السلام والديمقراطية، بالوقوف مع شعب شمال وشرق سوريا ضد هجمات الاحتلال.

مؤكدة "نحن مكونات شمال وشرق سوريا نقوم بتأدية واجبنا بالدفاع المشروع، ومواصلة النضال وفق فكر ونهج القائد أوجلان. وقالت في ختام كلمتها "سيستمر اعتصامناً حتى تحقيق مطالبنا، وضمان حقوقنا".

(ك آ/ي م)

ANHA