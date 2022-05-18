​​​​​​​خيمة الاعتصام في ناحية الدرباسية مستمرة في يومها الثالث

نصبت حركة الشبيبة الثورية السورية في الـ 16 من الشهر الحالي، خيمة للتنديد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومشاركته في هجمات الإبادة مع الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، ودعماً لمقاومة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) تحت شعار "دربكم هو دربنا وهدفكم هدفنا".

وناوب في فعالية الاعتصام لليوم الثالث، أعضاء المؤسسات المدنية في بلدة السيكر التابعة لناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وخلالها، تحدث الرئيس المشترك لبلدية الشعب في بلدة السيكر، مسهوج المحمد، وأكد على دعم ومساندة قوات الكريلا وقال: "نحن نثق بإرادة وعزيمة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ونعلم أن النصر سيكون حليفهم كما اعتدنا دائماً".

وأكد المحمد أن هذه الخيمة هي خيمة المقاومة ونضال الشعب الذي يقاوم دائماً من أجل قضيته، وأضاف: "نحن في خيمة الاعتصام لندعم الكريلا، القوة الوحيدة التي تدافع عنا وتهدف لتحرير أراضي كردستان".

ونوّه المحمد في نهاية حديثه، إلى أن الشعب الكردي كله يعلم بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يعمل لمصالحه الشخصية فقط، لهذا على الشعب الكردي الانتفاض في وجه خيانته والبقاء في الساحات ودعم مقاومة الكريلا.

ومن المقرر أن يشارك في خيمة الاعتصام التي ستستمر حتى الـ 20 من الشهر الحالي، يوم غدٍ، أهالي وأعضاء المجالس المدنية في مدينة الحسكة.

(أح)

ANHA